Bortulé fue la gran ganadora y Cambiemos festejó con la mira en octubre

La Directora de Escuelas Municipales se llevó el 32 por ciento de los votos y ya piensa en el trabajo que la lleve a sumar más puntos en octubre, “esto significa un gran compromiso por todos los vecinos que nos acompañaron y por los que no, hay que redoblar esfuerzos”.

La noche de domingo fue una fiesta para el oficialismo, que a pesar de no ser la fuerza más votada, sí se llevó a la candidata con mayor apoyo por parte del electorado. Hablamos de Jésica Bortulé, quien culminó con el 32 por ciento de los votos, ubicando a Cambiemos sólo por detrás de Unidad Ciudadana, que en la sumatoria de las cuatro listas que disputaron la interna sumó el 35 por ciento.

“Soy consciente que hay mucha gente que no tiene idea de quién soy, que me conocen únicamente por mi rol como Directora de Escuelas Municipales o como vecina de Derqui, por lo cual eso implicaba un gran desafío, por eso en lo personal estoy muy contenta, y ni hablar del equipo que me acompaña en la lista, donde cada uno aporta diferentes valores”, señaló Bortulé en diálogo con “La Mañana de Resumen” de FM Del Sol.

Asimismo, aseguró que “esto significa un gran compromiso y una gran responsabilidad de cara a octubre, por todos los vecinos que nos acompañaron y por los que no lo hicieron, que implica que hay que redoblar esfuerzos para que vean en nosotros la opción en las generales”.

Sabiendo que el hecho de participar en las primarias con una lista de unidad no iba a generar ningún tipo de cambio para el espacio, desde el oficialismo esperaban estas elecciones para tener un parámetro del apoyo que iba a recibir. “Nos deja tranquilos, para nosotros fue una encuesta que nos va a hacer replantear estrategias de cara a octubre pero sin lugar a dudas nos sentimos optimistas. Queremos seguir transformando Pilar, y eso lo digo más como vecina que como otra cosa, no queremos volver atrás y sabemos que muchos de los que se plantean hoy como renovación o alternativa son los que dejaron al distrito en el estado actual”, expresó la candidata.

Pensando en los resultados luego de las generales, y estimando resultados similares a los del pasado domingo, Bortulé piensa en lo que sería su trabajo como legisladora. “Venimos haciendo una gran parte de la campaña con las propuestas que planteamos para el Concejo Deliberante, va a ser un rol nuevo en cuanto a lo personal para el cual voy a tener que trabajar y aprender muchísimo. Espero aportar con otra mirada y que cada uno que está en la lista pueda enriquecer el Concejo y realmente poder trabajar para que lo que se proyecte y se haga, el vecino lo pueda palpar y tenga un impacto positivo en la comunidad”, indicó.

Finalmente, pensando en la nueva campaña hacia octubre, la candidata a concejal afirmó: “La gente sabe que se están haciendo cosas, que empezaron las obras, pero nos duele no poder llegar a todos lados. El problema es que partimos de un lugar muy difícil y no podemos satisfacer las expectativas de todos, porque lleva trabajo y tiempo. Son ganas que se vienen acumulando desde hace 30 años. El estado de Pilar es por los gobernantes de los últimos 20 años que no se ocuparon de los problemas de los que había que ocuparse”.