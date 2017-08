Para el candidato de Unidad Ciudadana, “la Justicia la trajo Molina a Pilar”

Llevar fiscalías a las localidades es una de las propuestas de José Molina. El derquino habló de la interna del domingo y afirmó que tendrá “la mayoría de los votos”.

José Molina habló de sus propuestas para el Concejo Deliberante, entre las que encuentran descentralización de la justicia, el pase a Provincia del hospital central y una reforma impositiva. Respecto de la interna que jugará dentro de Unidad Ciudadana afirmó que “vamos a tener la mayoría de los votos el domingo”.

Desde el estudio de FM del Sol (91.5), Molina se refirió al resto de los candidatos que se medirán en la interna: “Federico de Achával es concejal y tiene mandato hasta 2019, pero decidió jugar la interna para hacerse conocer más, Iván Giordano es una buena persona con futuro en la política pilarense, y Fabián Pitronaci es un compañero de Del Viso”. “Nosotros vamos a trabajar en el Concejo Deliberante, en nuestra lista somos todos gente de Pilar, los vecinos nos conocen. Yo he pasado por muchos cargos y en cada lugar siempre dejé bien a Pilar, tanto en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, como siendo ministro de Medio Ambiente bonaerense” añadió, respecto a su espacio, identificado por la Lista 2.

“La Justicia la trajo Molina a Pilar” aseguró el ex funcionario de Scioli. “Para todo teníamos que ir a San Isidro, no teníamos juzgado de garantías, juzgado de menores, tribunales de trabajo, y hoy los tenemos. Y justicia es una de las cosas que queremos proponer, hemos trabajado mucho en descentralizar. Y algo que como derquino me dolió mucho es que al Intendente se le ocurrió una mañana sacar las dos fiscalías que tenemos y las llevó a Pilar” añadió. “Derqui, Del Viso y Villa Rosa tienen que tener fiscalías penales, y en eso vamos a trabajar” aseguró.

En cuanto a la salud, Molina comentó que “el Intendente tiene que plantearle al Presidente y la Gobernadora entregar el hospital a la Provincia, y que lo terminen, sino vamos a tener otro Sanguinetti y nosotros lo que necesitamos es calidad”. Por otro lado, señaló que “hay que sentarse con los countries para utilizar sus cámaras para los barrios que están enfrente”.

Asimismo, Molina apuntó a que “hay que hacer una reforma impositiva urgente, saber por zona cuanto pagamos de ABL y qué contraprestación recibimos del Municipio. Y que los mayores contribuyentes sean representantes de los vecinos, como las sociedades de fomento y las cámaras de comercio”.