Juan Martín Pintos arrancó con el pie derecho

El pilarense logró la pole en la Fórmula Light. Aunque dijo que esta carrera determinará su continuidad dentro de la categoría. La final se correrá mañana y tal parece, será bajo lluvia.

La Formula Mecánica Light regresó al ruedo y lo hizo como es habitual, en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, en su trazado N° 8.

Juan Martín Pintos, el único pilarense en pista el fin de semana, logró ser el más veloz en las pruebas de clasificación de mañanas por lo que las expectativas son muy altas para la jornada sabatina . Antes de salir a pista contó que para esta convocatoria después de casi un mes de receso “el auto se retocó a nuevo, principalmente en la selectora, confiamos en utilizar el motor que veníamos probando rendimiento fechas atrás y apostamos por nuevos neumáticos”.

Al igual que en otras partes de Buenos Aires, se esperan lluvias para mañana, condición a la que el local no está acostumbrado. “Es la primera vez que correríamos bajo lluvia, en mi vida solo di un par de giros en estas condiciones. Estoy confiado porque sé que el auto está funcionando bien, solo debemos cuidarnos porque patina muchísimo”, señaló el dueño de la “pole”.

Por otra parte, Pintos tomará esta fecha como una prueba para marcar su futuro dentro o fuera de la categoría, debido a los cambios reglamentarios que se están efectuando y que al mismo tiempo, generan disconformidad entre los competidores.

“Será una prueba para saber si seguimos o no. Si todo se da como nos están contando, me animaría a decir que seguimos hasta que termine la temporada”, comentó y con preocupación admitió: “hace un año que estamos en la categoría y no llegamos al podio. Esta fecha nos dirá todo”. “No estoy seguro de que podamos conseguirlo en esta fecha, pero vamos por todo”, concluyó.