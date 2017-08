Crece el enojo entre familiares y amigos de José Vera por la falta de accionar policial

Luego de que se confirmara que el detenido por el crimen no había sido reconocido, el círculo íntimo del joven músico asegura que desde la Fiscalía no les han dado respuestas sobre cómo siguen las investigaciones. Además, dicen que la causa se ha estancado.

Ha pasado un mes desde que el joven músico de 27 años de Presidente Derqui fue asesinado a manos de un delincuente que, indiscriminadamente, le disparó en la zona del abdomen en medio de un forcejeo. A la vivienda en la que se encontraba José Vera junto a sus suegros y su pareja, ingresaron tres delincuentes: dos hombres y una mujer. Si bien poco después de lo sucedido las fuerzas policiales aseguraron tener un detenido que habría estado implicado en el hecho, la familia de Sofía Páez, novia del músico, no pudo reconocerlo como el autor del asesinato.

El no reconocimiento del detenido y la falta de información sobre el curso que están tomando las investigaciones en la causa ha generado no solo tristeza, desilusión y enojo en los amigos y familiares de Vera, sino que han comenzado a generar dudas sobre si la policía está realizando un buen trabajo. “No hay forma de identificar a los otros participantes, porque llevaban pasamontañas. El detenido, no le disparó a José, no sabemos ni por qué está detenido. Creo que fue una movida para calmar las cosas”, comentó a Resumen, Lucas, amigo de la víctima. “Sabemos que la policía nos va a dar la información justa para calmar las cosas y nada más. En las marchas que hicimos había mucha presencia policial, pero dónde están esos móviles para patrullar y que no pasen estas cosas”, agregó.

“Cuando fui la semana pasada, no me atendieron, me dijeron que el fiscal no estaba. No sé si no me quiso atender pero nunca es capaz de llamarnos para decirnos cómo sigue la causa”, expresó Sofía Paéz, novia de Vera, a Resumen. Además, afirmó que desde la rueda de reconocimiento en la que su familia corroboró que el detenido no era quien había asesinado a Vera, no hubo más comunicación por parte de la Fiscalía. “Queremos respuestas, los policías dicen que no pueden hacer nada porque la Fiscalía no los autoriza, la Fiscalía le hecha la culpa al juez. Tienen huellas, cámaras, todo. No sabemos que están esperando. Nosotros estamos destruidos”, comentó Sofía.

En pedido de justicia se hizo una marcha del silencio esta tarde, en la Fiscalía.

Foto: Pilar de Todos