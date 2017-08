Hugo Moyano llegó a Pilar a inaugurar la nueva sede de Camioneros

El dirigente estuvo acompañado de su hijo Pablo, y Oscar Larramendi. Realizaron anuncios en materia de salud para el sindicato, y mencionaron la “difícil situación” del país.

Decenas de camioneros se congregaron hoy al mediodía en Juan Manuel de Rosas 255, lugar de la nueva sede del gremio, seccional Capilla del Señor Pilar, que de esta forma se mudará de su vieja casa en Tomás Márquez, a una ubicación mucho más espaciosa, y que según anunció la conducción del sindicato, podría contar con consultorios médicos en un futuro. A la inauguración asistió el titular del gremio Hugo Moyano, acompañado de Pablo Moyano, y el secretario general local, Oscar Larramendi. También estuvo el intendente Nicolás Ducoté, aunque no realizó declaraciones por la veda electoral. Los dirigentes realizaron el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de la placa, y luego una recorrida por las instalaciones.

“La inauguración de este edificio significa un gran progreso y un paso más en la mejor atención de nuestros afiliados. Pese al grave problema socioeconómico que atraviesa el país, podemos demostrar que con recursos bien manejados, honestos y responsables, se puede hacer muchas obras como esta” dijo Larramendi en su discurso.

A continuación habló Hugo Moyano, quien adelantó que “seguramente vamos a ampliar estas instalaciones para hacer consultorios, para la comodidad de los trabajadores y sus familias”. “Pensaba que iba a ver un localcito con algunas oficinas, pero al ver esto me dan ganas de cambiarme de Capital a Pilar, es casi más grande que la central” bromeó el dirigente gremial.

Moyano se enfocó en el área de la salud durante su discurso, y anunció que “en muy poco tiempo vamos a inaugurar uno de los sanatorios más importantes que en su momento tuvo el país, que es el Sanatorio Antártida”. También señaló que “hoy por la situación que vive nuestro país hay muchos hospitales que no tienen medicamentos, que no tienen camas, que sufren una situación muy difícil. Si no fuera por las obras sociales la mitad de nuestra población viviría también esta situación”. “Ojalá que a nuestro gobierno no se le ocurra tomar medidas en contra de las organizaciones gremiales” deslizó.

Más tarde en rueda de prensa, Moyano se refirió a la situación de la central que dirigía hasta el año pasado: “creo que la CGT está actuando con mucha responsabilidad, por más críticas que se le hagan. Un proyecto de lucha no significa salir a hacer cosas todos los días, sino dialogar para ver si se logran los objetivos. Pero si los objetivos no se logran no queda otro camino que una medida. Y el gobierno no da respuestas a los reclamos de la CGT que son legítimos”.