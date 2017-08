La primera candidata por Cambiemos propone realizar comisiones barriales para propiciar la participación. “El vecino sabe que si todavía no llegamos a su barrio lo vamos a estar haciendo”.

Cambiemos es uno de los espacios que va más tranquilo a las PASO, sin internas, y aspirando a estar al menos entre los primeros lugares el domingo. Sin acto de cierre de campaña en Pilar, los dirigentes locales confluyeron en la actividad provincial en Vicente López, “confiados en que el domingo vamos a hacer una muy buena elección”.

Quien encabeza la lista es Jesica Bortule, perteneciente a la Coalición Cívica, y hasta ahora directora de Escuelas Municipales. La boleta de Cambiemos está compuesta por varios funcionarios, caso de Analía Leguizamón, Carlos Arena, Diego Ranieli o Delfina Lenzi. Sin embargo, dijo Bortule, “sería una falta de respeto al vecino no asumir la banca, no somos candidatos testimoniales”.

Desde la redacción de Resumen, la politóloga de 29 años aspiró a “conformar un bloque con más concejales para poder generar proyectos que no queden cajoneados, sin palos en la rueda. Somos nada más que 5 sobre 24, así que le pedimos a la gente que nos acompañe para poder generar cosas buenas para el vecino desde el legislativo”.

“Una de mis propuestas es poder generar comisiones barriales junto a los vecinos, para que lo de formar equipo no quede solamente en palabras, quiero que el vecino se sienta partícipe, que aporten un granito de arena para generar un impacto positivo en la comunidad” expuso Bortule, y aseguró: “cuando le comento esta idea a los vecinos les genera mucha alegría”.

Pero en las recorridas por los barrios también se reciben “críticas constructivas que tomamos para mejorar”. “El vecino sabe que si todavía no llegamos a su barrio lo vamos a estar haciendo, porque ven hechos palpables” dijo Bortule al respecto. “En las recorridas con los vecinos se reconoce lo que estamos haciendo, si bien en un año y medio no podemos hacer todas las cosas que nos gustaría, porque hay deudas históricas de años. Hay mucho por cambiar” añadió. “El primer año nos costó más de lo que hubiéramos querido, no es que queramos excusarnos sino contar la realidad de cómo fue el 2015”.

En cuanto a la gestión realizada por Ducoté hasta ahora, su candidata ponderó la intervención “del 93 por ciento de los edificios escolares, hicimos obras como la Ruta 234, los microcréditos también son un gran avance para poder arreglar las casas”.