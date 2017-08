Valeria Domínguez: “nuestra bandera será que el vecino sea parte”

La precandidata a concejal apunta a “que la gente sea parte de las decisiones que se toman en el Concejo”. Asegura que ganará las internas del espacio, que disputará con otras tres listas.

El PJ será uno de los pocos espacios que tengan internas este domingo. De cuatro listas que se presentarán, tres corresponden a Cumplir, y una irá con boleta corta por Lealtad y Dignidad, la de Romina Nogués. Dentro del randazzismo, se medirán Valeria Domínguez, Sebastián Pérez y Juan Manuel Moraco, y todos apuestan a poder representar el espacio en octubre. “Tenemos muy buenas expectativas para el domingo, sin duda ganamos” confió Domínguez.

En diálogo con Resumen, la responsable política del Movimiento Evita apostó al trabajo territorial y militancia que viene llevando a cabo su agrupación. “No descansamos un día, no hay un compañero de la lista que no esté caminando barrio por barrio” afirmó. Además de caminar los distintos barrios, en los últimos días también estuvieron repartiendo su boleta en los trenes San Martín y Belgrano Norte, “no queremos dejar a ningún vecino sin la boleta de Florencio Randazzo. El trabajo militante que se está haciendo en la campaña es impresionante, desde el rincón más humilde hasta el centro, todos se pusieron al hombro la campaña” dijo. “Cuando hablamos de Florencio tiene muy buena aceptación en diferentes sectores sociales” expuso sobre su referente político.

En cuanto a la interna, Domínguez afirmó no tener dudas de imponerse sobre los otros tres contendientes del PJ. “A los demás no los conocen mucho” señaló, en relación a Pérez, Moraco y Nogués. “Llevamos mucha ventaja”.

De formar parte del Concejo Deliberante, la referente del Evita señaló tener “mucha propuestas, pero nuestra bandera será que el vecino sea parte. La gente tiene que ser parte de las decisiones que se toman en el Concejo, se tiene que volver a creer en la política. El pueblo tiene que saber qué se vota, cómo se hacen las cosas, en qué tiempo”.

“Después de que asume Macri, con todas las promesas que realizó, y lo que hizo después, la gente otra vez no quiere saber nada con la política. Pero nosotros les decimos a los vecinos que no somos lo mismo. Lo mismo es Ducoté, Achával, Molina. Nosotros no, no hemos tenido un lugar desde donde gestionar algo para el vecino” añadió la precandidata a concejal.