Portos: “No sé si esto no es una dictadura”

La diputada provincial del Frente Para la Victoria hizo fuertes críticas a la gestión de Cambiemos y señaló que a pesar de ser una palabra dura, hay derechos humanos que el Estado no está garantizando.

En el marco de la presentación de la emergencia laboral en el distrito, la cual se debatirá esta mañana en el recinto del Concejo Deliberante, la diputada provincial Lucía Portos, se manifestó duramente en contra del accionar del Gobierno nacional y provincial.

“Las experiencias y voces de los compañeros resumen la situación dramática que están viviendo los trabajadores de la Argentina. Encima de los despidos vienen con un tarifazo en los servicio públicos imposibles de pagar para cualquier familia trabajadora”, comenzó.

Asimismo, señaló que “en los primeros días del gobierno de Macri liberaron la posibilidad de que los patrones entendieran que a partir de ahí valía cualquier cosa, y con tal de bajar el costo laboral se podían tomar las medidas más drásticas dentro de las empresas en contra de los trabajadores. Por eso se empezaron a ver suspensiones, despidos, cierres arbitrarios, y no conformes con eso un Ministerio de Trabajo en Provincia y en Nación , que no escucha a los trabajadores. Encontramos a los ministros reunidos con las patronales antes que con los trabajadores, cerrando las condiciones que les van a imponer a esos trabajadores”.

Finalmente expresó: “Tenemos un Estado que no solamente no nos cuida, sino también, que ha tomado deliberadamente partido por la patronal. Y si faltase algo, está la represión, con el mensaje de que si protestas te puede pasar cualquier cosa. Describiendo esto, no sé si esto no es una dictadura, porque a pesar de que me genera mucha duda usar esa palabra, hoy las garantías individuales, los derechos humanos y la posibilidad de organizarse política, gremial y sindicalmente no está garantizada por el Estado de derecho en Argentina”.