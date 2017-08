El socialismo presentará un proyecto de código ambiental para Pilar

Rigurosos controles a industrias y la prohibición de construir sobre humedales son algunos de los puntos del proyecto que el espacio de Gustavo Madeira presentará en septiembre.

El Frente Socialista y Popular se encuentra abocado a la preparación de un nuevo código ambiental para Pilar, que sea consensuado entre todos los sectores y genere un aporte a la discusión que por estos meses se está dando sobre el ordenamiento territorial, y así “brindar un procedimiento estricto para que se hagan los controles que hay que hacer, y que el Municipio no tenga excusas”.

Gustavo Madeira, cabeza de lista del Frente que a nivel nacional encabeza Víctor de Gennaro, y Érica Hahn, la referente ambiental del espacio, pasaron ayer por la redacción de Resumen para exponer los principales lineamientos del proyecto. Entre los puntos más destacados, se establece la creación de una guardia ambiental con funciones sancionatorias para hacer controles preventivos y sistemáticos, incluso en industrias de tercera categoría, con participación de la ciudadanía (una iniciativa similar fue presentada ya desde el peronismo).

Asimismo, Madeira señaló que “debe establecerse la prohibición de la construcción inmobiliaria tradicional sobre los humedales”, pero podría promoverse la construcción sustentable para evitar el relleno de los humedales. También el proyecto prohibirá la existencia de basurales a cielo abierto, y propondrá que los que ya están se conviertan en centros de tratamiento de residuos. “Que se cumpla con que las categorías 3 tienen que estar en una zona industrial exclusiva, no puede haber excepciones en esto, ya mucho daño se hizo así” añadieron como otro de los puntos fundamentales del proyecto.

Para la redacción del expediente se tendrán en cuenta normativas existentes, como una ordenanza regulatoria aprobada en el 2000 y presentada por el ex concejal radical Oscar Salom. “Existen normativas pero no se cumplen” dijeron. El proyecto será presentado formalmente en septiembre, luego de haberse consensuado con el resto de los sectores, tanto oficialismo como oposición, “es un tema muy importante que tiene que tener consenso, no puede salir de un solo sector” manifestó Madeira.