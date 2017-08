Marcha de silencio para exigir respuestas por el crimen de José Vera

Será el viernes a las 18, donde se reunirán amigos y familiares frente al edificio de la Fiscalía para marchar hasta el palacio municipal. Exigen respuestas y que el caso del joven músico derquino no quede impune.

A un mes de la trágica muerte del músico oriundo de Presidente Derqui, José Vera, a manos de un delincuente que ingresó a robar mientras la víctima se encontraba en su casa con sus suegros y su novia durmiendo, familiares y amigos han decidido realizar una nueva marcha para exigirles a las autoridades que continúen las investigaciones.

“La marcha será silenciosa, pensamos reunirnos en Fiscalía con velas, algo pacífico como las marchas anteriores. La causa no está avanzando y ya pasó un mes, no nos queda otra opción que seguir marchando”, aseguró Lucas, amigo y concuñado de José. Además, contó que Sofía, novia de José, se ha dirigido hacia la fiscalía en numerosas ocasiones pero el fiscal jamás la recibió. “Es una indignación terrible, me choca mucho. Yo lo vi agonizando, es muy traumático pero no vamos a bajar los brazos. Seguiré apoyando en esta lucha”, expresó a Diario Resumen.

La policía había detenido a un presunto autor del hecho, aunque nunca fue reconocido por la familia, al igual que los dos supuestos prófugos aún no han sido encontrados, a pesar de que la policía le aseguró a los allegados de la víctima que existían “pruebas contundentes”. “Queremos visibilizarlo, meter presión para que esto no se olvide, es nuestra única herramienta porque queremos que la justicia actúe”, dijo.

“Cuando fui la semana pasada, no me atendieron, me dijeron que el fiscal no estaba. Nunca nos llamaron para decirnos cómo va la causa, nos sentimos abandonados. Desde la rueda de reconocimiento, en donde no reconocimos al detenido, nunca más tuvimos contacto”, contó a Resumen, Sofía, novia de José. Asimismo, en medio de la tristeza, argumentó que quieren respuestas de la policía, de la Fiscalía y de los jueces.

“Están las cámaras, ellos tienen las huellas porque son las mismas personas que después robaron en El Triángulo. La verdad, no sé que están esperando. Es muy raro.”, agregó. “Estamos destruidos. Espero que no quede en la nada, como otros casos”, finalizó Sofía.