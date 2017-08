Para Macri, Cristina “va a sacar menos del 20 por ciento de los votos a nivel nacional”

El mandatario dijo tener una visión optimista respecto a los resultados de las PASO del próximo domingo. Señaló que la ex Presidenta tiene concentración de votos sólo en cuatro o cinco distritos que la hacen competitiva “porque ahí se trabajó con el clientelismo”.

“Soy el primero en desesperar de ansiedad para que esto vaya más rápido, pero cuesta cambiar la dirección de un país”, dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su paso el martes por Azul al brindar una nota a El Tiempo, minutos antes de su participación en el acto de cierre de la campaña de Cambiemos en territorio bonaerense. El mandatario habló de las PASO del próximo domingo, de Cristina Fernández de Kirchner, del desempleo y de los números del INDEC.

En cuanto a las encuestas en la provincia que ubican a Cambiemos en segundo lugar, aseguró mantener una visión optimista bajo la creencia de que los argentinos “ratificarán el cambio” que se votó dos años atrás. “El domingo es una gran oportunidad de decirle al mundo y a nosotros mismos que creemos en lo que estamos haciendo. Sabemos que un país como el que soñamos no se construye en 18 meses. Ni Boca me llevó 18 meses. Tardé tres años para ganar. Costó mucho ponerlo en marcha, imagínense un país”, dijo. Además, aseguró que en el caso de perder, significaría que en Buenos Aires aún queda mucho trabajo por realizar aunque la Argentina “está creciendo”: “Estamos bajando la inflación y va a bajar más el año que viene. Pero soy el primero en saber que todo eso que hemos hecho mucha gente todavía no lo siente como realidad económica. Sé que ha sido un año muy duro”.

Sin embargo, no dudó en aseverar que Cristina Kirchner sacará menos del 20 por ciento a nivel nacional. “En la Argentina, Cambiemos va a ganar por amplia mayoría. Acá hemos focalizado todo en una elección. Ella (por Cristina Kirchner) va a perder en el 80 por ciento de todas las intendencias y en cuatro o cinco tiene una concentración de votos que la hace ser competitiva”, argumentó y marcó que ellos no trabajarán con el clientelismo. “Yo les digo que les voy a dar cloacas, agua potable, pavimento, veredas, iluminación, capacitación, mejor educación pública y van a poder construir su vida. No van a depender del puntero que les consiga el subsidio tal o cual, más allá de que nosotros hemos tenido el presupuesto social más grande de la historia”, expresó Macri.

Por otra parte, expresó que “no es magia” pero que “estamos en el camino correcto”. De la misma forma, habló de que su principal preocupación es “que nadie vuelva a perder su sueño frente al miedo”. “No quiero trabajar por la supervivencia de los pobres, quiero trabajar por la libertad de los pobres. Ellos no son pobres, están pobres. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza con un trabajo, que la clase media pueda volver a proyectar en un trabajo el crecimiento de su familia”, explicó el presidente Mauricio Macri.

Cabe destacar que el INDEC dio a conocer que 3,3 millones de argentinos tienen problemas de empleo; que de ellos más de 1,5 millones están desocupados y que 1,7 millones de personas son subocupadas, pero Macri aseguró que la situación se está revirtiendo día a día, ya que “es un proceso, en un día no vamos a generar los 3 millones de empleos que no se generaron en seis años”.

Por último, comentó que tanto su gabinete como el de Mará Eugenia Vidal se reúnen para “batallar contra el narcotráfico” y arremetió contra la decisión del Frente Renovador y Sergio Massa de no aprobar la adhesión a la ley de ART. “Necesita una modificación porque hay una mafia que ha hecho del juicio laboral una forma de estafar el sistema, destruye las pymes y nos deja sin trabajo. Se desesperan porque nos vaya mal. La verdad que Argentina necesita que por un tiempo tiremos todos para el mismo lado y después competiremos para ver quién lo hace mejor. Estas actitudes especulativas, ventajistas, no son buenas”, finalizó.