Los 11 elegidos: reconocimiento a ex pilotos de Turismo Carretera en Pilar

Desde el Vasco Oyhanart hasta el recordado Carlos Luaces, serán declarados “Personalidad Destacada” por el Concejo Deliberante el 19 de agosto. Habrá autos exhibidos y la presencia de las hinchadas de las cuatro marcas del TC.

Cada uno de ellos han sido parte de la historia de la máxima categoría del automovilismo nacional, autores de tantas alegrías, tantas tristezas, tanto nerviosismo y tanta expectativa en sus fieles seguidores, pero siempre escritores de grandes historias que hicieron de la categoría un auténtico libro de espectáculos.

La fiesta de los 80 años del Turismo Carretera se trasladó a Pilar. Once ex pilotos de Turismo Carretera pilarenses serán reconocidos por el Concejo Deliberante el próximo sábado 19 de agosto a las 10 de la mañana en la Municipalidad de Pilar.

El icono de Ford, Jorge “Vasco” Oyhanart que recientemente reconstruyó su Falcon para exhibir en la previa de los 1000 kilómetros del TC y luego en el Museo Roberto Mouras de La Plata, será uno de los que reciba su reconocimiento como “Personalidad Destacada”.

Pero él no estará solo, también se presentará su hijo, Mariano “Vasquito” Oyhanart, Carlos y Osvaldo Lynn, Daniel Perlo, Javier Azar, Angel Beco, Hugo Lavallén, Roberto Videle, Gustavo Fontana y el ya desaparecido Carlos Luaces.

Afuera de las instalaciones municipales, en la Plaza 12 de Octubre, algunos de los autos de estos referentes del automovilismo estarán estacionados esperando que los ídolos al culminar el acto ceremonial, se acerquen a sacarse fotos con los fanáticos y por qué no, que se pongan en marcha.

Como si no fuera poco, según comentaron los que impulsaron dicho reconocimiento, se citaron las clásicas hinchadas de las cuatro emblemáticas marcas de TC. La “4” de Ford, la “15” de Chevrolet, la “7” de Dodge y la “16” de Torino. Una verdadera fiesta del automovilismo más grande, el automovilismo nacional.

Uno de los agasajados

“Es muy importante para nosotros que la gente de Pilar nos reconozca. Aunque parezca mentira, de acá salieron muchísimo que hicieron una gran historia en el Turismo Carretera”, dijo el Chiqui Videle a Diario Resumen.

“Desde el Vasco hasta Luaces, un gran aguerrido del automovilismo que a pesar de que no esté físicamente nos sigue acompañando en esta pasión, todos vamos a hacer de ese día un hermoso momento”, señaló seguido de admitir: “momentos como este y como el del sábado pasado en el Gálvez me llenan de emoción. Me hacen acordar a la fiesta que hicieron cuando yo me retiré del Turismo Carretera, fue uno de los días que mas voy a recordar, por siempre”, afirmó el Chiqui, que está en plena tratativas para exponer en la plaza, la Dodge que actualmente utiliza en el TC Mouras. “Espero poder traerla y que todos la disfruten como yo lo hago”, concluyó.