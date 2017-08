Tamburini: “Los vecinos que nunca la pasaron mal, ahora están pasando hambre”

La precandidata a concejal por Cumplir señaló el mal momento por el que pasan muchos pilarenses. La lista encabezada por el Pampi Pérez se jugará la representación del PJ en las PASO del próximo domingo.

Los diferentes espacios duplican el trabajo en el tramo final de la campaña, pensando en que tan solo cinco días los separan de las primarias. A pesar de que varios de los frentes han decidido no disputar una interna, presentándose con una lista de unidad, hay otros donde los comicios del próximo domingo marcarán el rumbo del espacio de cara a octubre.

Uno de los casos que deberá enfrentar una dura pelea en las PASO es el de la opción randazzista que encuadra detrás de la figura del actual concejal y precandidato para la renovación, Sebastián “Pampi” Pérez, quien tendrá que dirimir sus diferencias con las demás listas del PJ en las urnas.

Respecto del trabajo que viene realizando ese espacio en particular, la precandidata que ocupa el segundo lugar en las lista, Liliana Tamburini, le comentó a Resumen: “Venimos muy bien, caminando los barrios, entregándole la boleta a los vecinos, y además haciendo reuniones desde hace muchos meses. Tenemos una lista muy federal con representantes de todas las localidades, y la gente cree en esas personas”.

Asimismo, señaló que al salir a las calles para pedirle a la gente que los acompañe, se encontraron con “una tendencia que tiene que ver con que los vecinos que nunca la pasaron mal, ahora están pasando hambre. Que el sistema de salud está colapsado, sin médicos, con salas de primeros auxilios que no cumplen la función que cumplían antes, no hay vacunación, no hay turnos, nada. Y a todo eso se le debe sumar el tema de la inseguridad que se está viviendo”.

Por otra parte, y hablando sobre las figuras políticas que representan los precandidatos, Tamburini aseguró: “Somos militantes de muchos años, en mi caso desde hace más de 35, empezando con Luiso Lagomarsino y trabajando para todos los intendentes. Somos militantes, no somos políticos, y jamás vamos a perder esa humildad”. Y en relación a eso, admitió que se trata de “una gran ventaja”, ya que significa no haberse alejado de la gente fuera de los períodos de campaña. “Es una gran ventaja, como la de llevar también al Pampi Pérez en primer lugar, porque él nunca dejó de visitar los barrios, ni de estar cerca de la gente. Eso hizo que tomáramos la decisión de acompañarlo, que es un orgullo para nosotros estar cerca de esta clase de dirigentes jóvenes que cumplen y no prometen cosas en vano”, expresó.

Finalmente, al referirse a las expectativas de la lista para afrontar la interna, la precandidata indicó estar muy confiada por “el trabajo que venimos realizando, la gente nos conoce y tenemos un gran ventaja. Pero en las demás lista también hay compañeros y amigos, y como decía el general ‘el que gana gobierna y el que pierde acompaña’, seguramente después de lo que pasó en 2015, hoy los compañeros van a acompañar, nosotros o los demás, tenemos que estar todos juntos para el bien de la comunidad, ya que el verdadero rival es Macri”.