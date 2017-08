El hockey se quedó a las puertas de Mar del Plata

Los tres equipos que representaron a Pilar se quedaron en la instancia Regional disputada en General Rodríguez. El que más lejos llegó fue el de Sub 18, que arribó hasta las semifinales. Esta semana se definirán varios pasajes a la final provincial.

El hockey femenino de Pilar estuvo cerca de retornar a la final provincial de los Juegos Bonaerenses pero no pudo atravesar la instancia decisiva de la fase Regional que se sustanció entre lunes y martes en la vecina localidad de General Rodríguez.

La acción se llevó adelante en el sintético del club Porteño y congregó, además de Pilar, a las campeones de todos los distritos que integran la Región del certamen: Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha.

Las que más cerca estuvieron de alcanzar el pasaje a La Feliz fueron las chicas de la categoría Sub 18 de la Escuela Municipal de Hockey. Ellas en la primera rueda dieron cuenta de San Antonio de Areco pero en la semifinal se toparon con el buen representativo de Mercedes y cayeron por 3 a 0.

Esta escuadra fue dirigida por la profesora Andrea Acciari y la integraron Fiamma Carix, Ludmila Villegas, Malena Scifo, Oriana Gies, Sofía Romero, María Paz Magdalena, Jacqueline Godoy, Nayla Coronel y Antonella Caressano.

El Sub 14 de Muni Pilar jugó un muy buen partido frente a Porteño de General Rodríguez pero terminó cayendo frente a la experiencia de las dueñas de casa por 3 a 1. El conjunto dirigido por la profesora Luciana Mazzarelli alistó a Agostina Rodríguez, Alexia Villegas, Delfina Sánchez, Guillermina Sánchez, Rocío Villegas, Lourdes Lujes, Rocío Vance, Brisa Acosta, Milagros Leguizamón y Tiziana Gies.

Finalmente, en la categoría Sub 16 las chicas de Balón de Oro fueron superadas claramente y cayeron en su estreno por 9 a 0. El equipo fue dirigido por Augusto Barrio y lo integraron Maia Cortez, Jacqueline Giménez, Agustina Barrios, Melina Pérez, Agustina Paraiva, Brisa Rodríguez, Ludmila Pessino, Magalí Ramírez, Magalí Fernández y Priscilla Bellone.

Agenda BA

La actividad regional de los Juegos Bonaerenses continuará mañana con el Fútbol 11 que tendrá doble sede. En Chivilcoy se jugará la categoría Sub 18 en la que Pilar estará representado por el Instituto Atlético Pilar y debutará frente al ganador de San Andrés de Giles y Exaltación de la Cruz. Por su parte, las divisiones Sub 14 y 16 lo harán en Mercedes. Pilar estará representado en ambas divisiones por la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi. El Sub 14 se estrenará ante Exaltación de la Cruz y el Sub 16 frente a Luján. Las finales de cada categoría serán el viernes.

El jueves la acción se trasladará a San Antonio de Areco, donde se jugará al Beach Voley y al Sóftbol, mientras que el viernes, además de las finales del Fútbol 11, el Polideportivo de Pilar albergará el Fútbol Especial y se jugará al Rugby en Luján.