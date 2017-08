Achával: “vamos a trabajar para poner de pie el Peronismo en Pilar”

En el club Argentinos de Del Viso se realizó un encuentro de dirigentes peronistas del que participaron Jorge “Coqui” Capitanich, intendente de Resistencia y ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Sileoni, ex Ministro de Educación de la Nación, Juan Pablo Anghileri, candidato a senador provincial y ex intendente de General Rodríguez y Federico Achával, cabeza de lista de Unidad Ciudadana.

“Es una alegría recibir dirigentes que llevaron el peronismo a lo más alto, siendo fieles a las convicciones y al sector de la población que representamos. Eso es lo que queremos para Pilar: referentes comprometidos con la situación social que defiendan los derechos de los trabajadores, los niños, los jubilados y todos aquellos que están sufriendo la ausencia del Estado”, expresó Achával en sus palabras de bienvenida.

Capitanich dió un fuerte respaldo al candidato de Pilar: “Venimos a respaldar en forma contundente la candidatura de Federico Achával que expresa lo que queremos y lo que necesitamos para el peronismo”. Durante más de una hora analizó las consecuencias de las medidas económicas de este gobierno: “Necesitamos coherencia y coraje para poner un límite a estas medidas de ajuste y volver a ofrecer una alternativa que permita recuperar los derechos perdidos”.

“El proyecto nacional y popular pretende favorecer a los trabajadores y defender el derecho a la educación, la salud y al derecho previsional y que el pueblo trabajador tenga mejor calidad de vida. Actuemos en defensa propia y militemos para construir una propuesta de gobierno que nos permita gobernar el municipio de Pilar, la provincia y la nación”, dijo Capitanich.

Por último Achával agregó: “creemos y estamos convencidos que nuestro proyecto es el que le va a devolver la alegría y la esperanza al pueblo. Un proyecto que no solo hable de la doctrina peronista, y las banderas, sino que las ponga en práctica”.