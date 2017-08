Para que sepan todos

Señor Director:

El director del Hospital municipal y el Intendente también. El día 29/7/17 llamo al 107 del hospital, fui atendido por una tal Viviana, pido que me envíen una ambulancia a mi domicilio diciéndole que mi mujer se moría y me salió diciendo qué tenía, que cuántos años tenía, 75 le comenté, que tenía una hemorragia intestinal. Le pido por favor que venga una ambulancia y me sale diciendo que no corresponde mandar una ambulancia, que las ambulancias están para riego de vida.

Llamo de vuelta al 107 y me atiende una tal Nanci y como “boludiándome” me dice lo mismo que la otra. Llamo al 911, comunico que se haga presente un agente y contaste lo ocurrido y porque no me mandan una ambulancia, el agente me deriva al 107 y nunca nadie me atendió. La Policía no vino.

Desde ya agradezco el servicio de VITAL, a todo el personal de turno, al doctor y al camillero que vinieron en menos de 20 minutos y no dudaron ni un segundo en trasladarla a la Clínica Los Almendros, que aprovecho en agradecer al personal administrativo, enfermera y grupo médico que la asistieron, ahí supe lo que tenía mi señora. Muchísimas gracias a todos.

Ahora yo me pregunto ¿el Hospital municipal no es de asistencia al público? No. ¿Los médicos de guardia y las ambulancia qué hacen? Nada. Dios juzgará y a esa tal Viviana y Nanci que carguen en la conciencia de cada una su accionar. Mi señora falleció el 1/08/17.

Miguel Ligorio

DNI 7641363