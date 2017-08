Buena atención en la línea 147

Esta vez no escribo como periodista del multimedio, sino como vecino de Pilar. Días pasados tuve que hacer un reclamo por un problema de luminarias en la vía pública y me encontré con la sorpresa de que ya no tomaban los reclamos a través del teléfono de “Luminarias”, sino que éstos se han centralizado en la línea de Atención al Vecino 147.

Con algunos reparos me comunico al teléfono acotado y la primera buena noticia es que me atendieron al instante, luego de discar el número “3” de Atención al Vecino. Una gentil empleada me tomó el reclamo de dos luminarias en la vía pública que no funcionaban sobre la calle Guido. Una de las columnas está casi llegando a la esquina de mi casa, en la intersección de Guido y Sarmiento.

Como no había dirección exacta para determinar su ubicación , la agente me sugirió “envolver la columna con una bolsa”, de tal manera que los técnicos ubicaran el lugar con precisión en horario diurno. Debo confesar que también dudé del arcaico método de señalización en su momento, pero procedí de acuerdo a las instrucciones.

A la tarde del día siguiente, cuando volví de la radio, me encontré con la columna sin la bolsa que había atado, por lo que había dos posibilidades, o manos ajenas desprendieron la bolsa, o fueron los técnicos luego de reparar el percance quienes la sacaron. Por suerte, fue la segunda opción, ya que a la noche la luminaria encendió junto a las otras.

Lamentablemente a la media hora, la luz volvió a apagarse. Volví a llamar al otro día y me dijeron procediera de la misma manera que la vez anterior. Es así que volví a envolver la columna con una bolsa de supermercado. Esa misma noche la luminaria volvió a encender y hasta hoy funciona correctamente.

Nobleza obliga, me volví a comunicar al “147” para agradecer al agente que me atendió –esta vez un joven- por la celeridad en la reparación y el buen funcionamiento de la línea gratuita de Atención al Vecino, que espero sea así en otro tipo de quejas. Un buen ejemplo para que tomen las empresas privatizadas que ofrecen su servicio en nuestro distrito (Edenor, Sudamericana de Aguas y otras), que rara vez atienden un reclamo en forma directa (por lo general recibe la queja una voz grabada) y lo peor del caso, en más de una oportunidad no solucionan los inconvenientes con la celeridad que el vecino necesita.

Hay que tener en cuenta que si un ciudadano llama a una empresa de servicios, es por un tema grave y que amerita una urgente solución, pero lamentablemente es algo que las empresas parecen no haberse enterado todavía. Me ha pasado por los menos con la proveedora del servicio de agua y cloacas, debiendo soportar estar una semana sin agua por una pérdida en la vía pública, justo en la derivación domiciliaria desde la cañería troncal.

Reitero, mi reclamo a la línea 147 de Atención al Vecino, lo hice como vecino y no como periodista de Diario Resumen y FM Del Sol, lo que le da aun más valor a la buena atención y el servicio brindado para una rápida solución al problema de luminarias en la vía pública que dejaron de funcionar.

Oscar Orlando Mascareño