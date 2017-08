Ducoté a Ortega Sanz: “dejó de preocuparse por el sistema de salud y se preocupó más por la política”

El Jefe Comunal habló de la campaña y sobre lo dicho los últimos días por la doctora Mirta Ortega Sanz, candidata de Unidad Ciudadana, sobre la salud en el distrito.

“No hemos podido hacer mucha campaña, porque tenemos muchas responsabilidades de gestión. Sentimos que vamos a tener una buena respuesta electoral, pidiendo a los vecinos que revaliden la oportunidad que nos dieron”, explicó el Intendente. Además, comentó que es preferible “un diálogo sincero” con los vecinos en cuanto a los arreglos de asfalto, y afirmó que siguen las mejoras en Patricias Argentinas en conjunto con Escobar. “Estamos reforzando el sistema de seguridad, solicitando Gendarmería, Infantería o Caballería para que el vecino esté más seguro”, dijo Ducoté.

Reclaman que se declare la emergencia sanitaria en Pilar

En cuanto al sistema de salud, aseguró que es una “cuestión de perspectivas”. “Hay especialistas que le ponen el corazón, otras experiencias son menos agradables porque no estuvo a la altura. Cuando algo está mal hecho, debemos identificar la posibilidad de mejora y corregirlo, para que el paciente o vecino sienta que está siendo cuidado adecuadamente”, contó a Resumen.

“Mirta (Ortega Sanz) está haciendo política, en algún momento dejó de preocuparse por el sistema de salud y se preocupó más por el posicionamiento político. Si la emergencia sanitaria no fue necesaria cuando ellos gobernaban, no veo por qué se les ocurre mucho a los adversarios hacerlo a diez días de las elecciones, si no es picardía es algo curiosamente inoportuno”, finalizó.