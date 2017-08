El Consejo Escolar se defendió de las acusaciones de Suteba

“No existen escuelas en las que se divida la comida” dijo la presidente del Consejo Escolar tras la denuncia del gremio de que se cortan los alfajores para que alcancen para todos.

Esta semana Suteba salió a denunciar que en las escuelas la comida debe ser dividida para que alcance para todos. Lo hizo a partir de una foto en la que se ve que los alfajores están cortados por la mitad, en la Primaria 7, pero aseguraron que la situación sería habitual en los establecimientos educativos del distrito.

La denuncia generó respuesta desde el Consejo Escolar, cuya presidente, Julia Benítez, aseguró que “no se comparte más ni la naranja ni el alfajor”. “Que no hagan política con la comida de los chicos” pidió la docente, en diálogo con Resumen.

De hecho, Benítez afirmó que “el Consejo Escolar no participa en el comedor de la Escuela 7, que es donde se sacó la foto. No existen escuelas en las que se divida la comida, porque todas están bien atendidas. Una mamá nos dijo que su hijo no necesita comer en la escuela, sino que le gusta la milanesa que brinda el Consejo Escolar”.

Pero además cargó contra Martín Veloso, secretario de comunicaciones de Suteba, y quien salió a difundir la situación. “Veloso durante el receso invernal decidió cerrar su escuela, cuando desde el Consejo Escolar se consultó a todas las escuelas si seguiría funcionando el comedor durante las vacaciones” afirmó.

Benítez también negó que se haya reducido la cantidad de cupos en el distrito. “Acá no se redujo ningún cupo, si una escuela necesita más cupos nos lo solicita y nosotros tratamos de resolver esa situación porque todos los chicos tienen que comer y comer bien” dijo.