Desde 1País prometen realizar una reformulación de las tasas municipales

La contadora Claudia Juanes adelantó que presentarán un proyecto para que “haya una verdadera contraprestación”. Afirmó que la económica es la principal preocupación de los vecinos.

Claudia Juanes es la primera precandidata a concejal por 1País, es contadora, y asegura que llevará los conocimientos de su formación profesional al Concejo Deliberante. En este sentido, la elegida de Jorge D’Onofrio para encabezar la lista en Pilar adelantó que presentará un proyecto para reformular las tasas municipales, que incluya ABL, seguridad e higiene, derechos municipales, “para que haya una verdadera contraprestación entre lo que se paga y el servicio que se recibe”.

En este sentido, Juanes expuso, en diálogo con Resumen, que “como contadora tengo muchos clientes que me dicen que se ha afectado mucho el bolsillo y la economía de las empresas y comercios. Por ejemplo con la tasa de publicidad y propaganda se ha recaudado mucho dinero estos años, y es el contribuyente el que tiene que demostrar que colocó el cartel. Esto se ha reclamado mucho porque afectó a los comerciantes, y decirle al contribuyente que tiene que demostrar cuando colocó el cartel no es justo”. Este tributo en particular ha sido reclamado en reiteradas oportunidades por SCIPA. Pero además Juanes se refirió a la tasa de seguridad e higiene “que ha aumentado mucho”.

La contadora afirmó que una de las mayores preocupaciones que le transmiten los vecinos es la económica, y en este sentido refirió que también se ve afectada por el “aumento de publicidad y propaganda, seguridad e higiene, las tarifas de los servicios públicos, sumado a la baja de las ventas, la suba de los alquileres”.

“El tema más importante para los vecinos es la economía, la gente no llega a fin de mes, no tiene trabajo, ni acceso a los alimentos de la canasta básica. Por eso cuando les planteamos nuestras propuestas en cuanto al tema económico y la seguridad tenemos muy buena recepción. Estamos caminando, escuchando y dando respuestas. Decidimos no hacer publicidad, pero sí colaborar con el vecino, ahora y después de octubre” afirmó Juanes, quien recordó las propuestas de Bajemos Los Precio, la Ley de Góndolas y Alerta Pilar.