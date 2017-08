Bivort: “Si en ese momento el Municipio hubiese sido lo que es hoy, explotaba por el aire”

La referencia es en comparación al gobierno del ex intendente, quien aseguró que le tocó dirigir al distrito de Pilar en “el momento más difícil de los últimos 80 años”.

El abogado y ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, se prepara para encarar las próximas elecciones en lo que significa su retorno al ruedo político. En esta ocasión, estará representando al vecinalismo, encabezando la lista de precandidatos a concejales por Pilar en Acción.

Cuenta que han pasado muchos años y que tenía en su pensamiento la idea de reincorporarse a la política, pero a la hora de la verdadera razón que lo motivó, señala “la gran desilusión que hemos tenido muchos sobre el gobierno actual”. “Más allá de la evaluación sobre el gobierno anterior, la mayoría de los pilarenses creíamos que íbamos a encontrarnos con una gestión con conceptos claros, un gobierno ejecutivo, que hiciera hincapié en la transparencia del gasto público, en la baja del gasto público y los impuestos, y la verdad es que fue todo lo contrario”, aseguró.

Asimismo, insiste en remarcar que “tenemos un gobierno ineficiente, lleno de personas de afuera sin compromiso alguno con lo local, y si vamos a lo estructural se han potenciado todos los defectos. Más allá de los temas puntuales de servicios públicos que funcionan mal y de las quejas de la gente sobre cosas que no se hacen, mientras el Municipio no tenga un mínimo de orden estructural y financiero no va a tener posibilidades de una reforma seria hacia adelante. Lo que hacen los funcionarios no es pensar como ajustar los gastos municipales, sino pensar como ajustar a la gente con aumento en impuestos o creación de nuevos. Sólo se piensa en cómo recaudar”, expresó.

Experiencia propia

Sobre su paso por la Intendencia, Bivort señaló: “Me tocó el momento más difícil de los último 80 años, y nos llevamos muchas experiencias buenas y malas. Más allá de lo que sufrimos en ese momento, sobrevivimos gracias a que el Municipio era distinto a lo que es ahora. Por ejemplo, lo dejé con 1800 empleados y hoy tiene casi 6000”.

En tanto, añadió que “lo más positivo es demostrar que a pesar de la crisis que se vivía, el Municipio tenía una condición financiera totalmente distinta. Hubo rebajas a los funcionarios públicos, a 15 años nos falla la memoria y no nos acordamos lo que era ese momento del país y como tuvimos que ajustarnos a lo que había. Si en ese momento el Municipio hubiese sido lo que es hoy, no resistía y explotaba por el aire”.