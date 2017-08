Vidal afirmó que “dará pelea” por el Fondo del Conurbano

“Están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia de Buenos Aires” dijo la mandataria respecto a sus pares, que decidieron llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia.

La disputa por el Fondo del Conurbano volvió a ponerse en el centro de la escena política, y mientras los gobernadores peronistas ratificaron la postura de llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia, la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, salió al cruce de sus pares y aseguró que dará pelea por esos recursos con el apoyo del presidente Mauricio Macri.

“Ahora se ponen nerviosos, pero la demanda la presenté hace un año. Están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia de Buenos Aires”, señaló Vidal en referencia a sus pares. “Mauricio (Macri) me banca y me apoya porque sabe que es un reclamo justo. Y el dinero no lo tiene que poner todo el gobierno nacional. Una parte la debe poner el gobierno nacional y otra parte las provincias que se la fueron quedando”, agregó.

Cabe señalar que un grupo de doce mandatarios peronistas acordaron pedir una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que sus provincias no pierdan recursos, ante un eventual decisión favorable a la demanda que presentó el Gobierno bonaerense para eliminar el tope del Fondo del Conurbano de modo que Buenos Aires vuelva a recibir la mayor parte de esos fondos.

“Me voy a pelear con quien haga falta para defender a los bonaerenses”, enfatizó Vidal tras estimar que esas provincias “nos deben un presupuesto entero, alrededor de 460 mil millones de pesos”. “Yo no digo que me la paguen toda junta, pero es plata nuestra”, dijo. Y recordó luego que Buenos Aires “es la única provincia que recibe menos de la mitad de lo que aporta. Eso no le pasa a Santa Fe, Córdoba, a las provincias del norte, todas reciben, de mínima, lo mismo o más de lo que aportan”.

En tanto, los gobernadores que el jueves participaron de la reunión no tardaron en salir a ratificar su postura. “La Argentina no se termina en la General Paz y la provincia de Buenos Aires”, dijo por su parte el gobernador de la Rioja, Sergio Casas.

Del mismo modo, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, afirmó que su provincia “no” está dispuesta “a ceder ni un peso” ante el reclamo de su par bonaerense. Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que “modificar una ley con un fallo judicial es incorrecto”. No obstante, señaló que coincide con su par bonaerense “sobre la cuestión de fondo planteada”, pero consideró que el tema “se debe resolver en el Congreso”.