Reclaman que se declare la emergencia sanitaria en Pilar

La médica Mirta Ortega Sanz, segunda en la lista 8 de Unidad Ciudadana, afirmó que “la salud está en estado crítico” y denunció casos de discriminación a pacientes del Sanguinetti.

Desde la lista 8 de Unidad Ciudadana, encabezada por Fabián Pitronaci, reclaman que se declare la emergencia sanitaria en el distrito. La segunda en la boleta, la médica Mirta Ortega Sanz, aseguró que el sistema de salud pública en Pilar está colapsado, y además denunció discriminación en la atención a pacientes de otros municipios y nacionalidades.

“La salud en Pilar está en estado crítico, se tiene que declarar la emergencia sanitaria porque no tenemos lugar donde internar más gente” dijo Ortega Sanz, médica del Sanguinetti, titular del gremio CICOP y militante del Partido Solidario. Señaló que en la guardia de ese hospital se atienden entre 400 y 500 personas por día. “La gente perdió la obra social por la situación económica y se viene a atender al sistema público, que está colapsado. Estamos saturados” expresó, en diálogo con Resumen.

“La salud requiere destinar presupuesto, hacer el hospital nuevo, y provisoriamente ampliar las salas que tenemos, es necesario descentralizar para optimizar lo que tenemos ahora que es nada, es vergonzoso el estado de la salud” añadió Ortega Sanz.

Asimismo, la médica denunció que suelen darse casos de discriminación en el hospital: “no se quiere atender a los pacientes de otros municipios. Pero el enfermo es un ser doliente que no sabe de discriminación ni de municipios, sino que quiere una solución. Me niego a tener una salud que discrimine, ni por domicilio ni por nacionalidad. Si hay que pasar una factura a otro municipio, el paciente no tiene que enterarse de esas cuestiones burocráticas, hay que atenderlo igual”. “No permito que se discrimine o se le reste atención a una persona por ser boliviana o peruana, ante esos casos intervengo inmediatamente” añadió.

Por otro lado, Ortega Sanz se refirió al inconcluso hospital central situado sobre Panamericana, “creo que ese hospital cuando lo terminen ya va a ser insuficiente, Pilar está creciendo mucho y requerimos de una calidad de atención que está años luz de la que se otorga” dijo.

La lista que integra la médica es una de las cuatro que se presentarán en la interna de Unidad Ciudadana. “Se ha dejado estar el municipio estos doce años, por eso nos oponemos a que esa gente vuelva al poder” señaló, en referencia a otras boletas.