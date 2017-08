D’Onofrio: “no importa quién esté en el gobierno, sino cómo paramos la inseguridad”

El senador massista hizo un balance de la visita de Rudolph Giuliani, con quien también se reunió Ducoté, y explicó por qué convocó al neoyorquino. Transmitirán sus conclusiones al gobierno.

Tras el paso de Rudolph Giuliani por la Argentina, el senador Jorge D’Onofrio hizo un balance de la visita, y el aporte del ex alcalde de Nueva York a la problemática de la inseguridad en el país. El impulsor de la “tolerancia cero” estuvo el martes en Tigre con Sergio Massa, el miércoles brindó una conferencia desde el Sheraton Pilar y ayer pisó La Matanza. Pero el trabajo realizado por su consultora también incluyó a los distritos de San Fernando, Lomas de Zamora, La Plata y Lanús.

Ahora, “la última puntada es transmitirlo a cada responsable, el gobierno nacional, de la provincia y municipal, para hacer un aporte a la seguridad” dijo D’Onofrio. La cooperación del estadounidense con el país surgió a partir de conversaciones con el mismo senador, que derivaron en la firma de un convenio en Washington con Massa. En abril llegó al país el equipo de investigación de Giuliani, encabezado por el policía John Huvane. Lo que se hizo esta semana fue la presentación de las conclusiones, entregadas en más de cien páginas que desglosará y analizará el equipo renovador.

“Si no se parte de un buen diagnóstico nunca vamos a poder llevar adelante una política clara. Si no podemos establecer con qué personal contamos, cuantas cámaras funcionan realmente, no podremos llegar a destino” enfatizó D’Onofrio, en diálogo con Resumen.

Durante la exposición en el Sheraton, Giuliani había enfatizado la redistribución de las fuerzas policiales hacia “puntos calientes”, de mayor conflictividad. También “hicieron mucho hincapié en delitos en los que hoy no estamos trabajando que son los domésticos” añadió el titular de la bancada massista en el Senado bonaerense, al tiempo que apuntó a “terminar con la puerta giratoria”.

Y luego de la actividad, al Sheraton se acercó Nicolás Ducoté, que también dialogó con Giuliani. “No importa quién sea el que está en el gobierno, sino cómo hacemos para parar esta locura de la inseguridad” acotó D’Onofrio. “Con el intendente Ducoté tengo un diálogo fluido, cuando recibió a las distintas fuerzas (para hablar de seguridad) le pedí que no fuera para la foto nada más, le presenté un pedido de informes que se respondió parcialmente, para poder hacer un aporte concreto” dijo el senador.

“No convocamos a Giuliani en su carácter de político estadounidense sino como titular de una de las consultoras de seguridad más importantes del mundo, hoy asesora a más de 50 países, tiene logros reconocidos como la transformación de la ciudad de Medellín en Colombia. Es un error pensar que solo viene a opinar por su experiencia como alcalde de Nueva York, tiene un equipo experto que vino a aportar” respondió D’Onofrio, acerca de los motivos del convenio con el ex alcalde.

Pero, a diez días de las PASO, aclara que “no queremos que esto se mezcle con las actividades proselitistas. Pero sí que sea una herramienta más para colaborar con la gestión. Queremos hacer lo contrario del gobierno, que no convoca a construir consensos, porque su jefe de campaña les dice que es signo de debilidad”. “Nuestra aspiración es poder ser la mejor oposición” finalizó.