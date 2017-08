Después de tanta incertidumbre, Díaz firmó contrato con Vélez

El pilarense firmó por dos años con el club que lo vio nacer. “Siento que vuelvo con más experiencia, con más partidos en el lomo y otra mentalidad”, aseguró.

Una desvinculación polémica con Racing Club y como si fuese poco, el impedimento de poder ser parte de los entrenamientos tras la negación de Diego Cocca, fueron parte de las razones para que Gastón Díaz no siguiese en la Academia.

Fueron escasos los días sin estar dentro de un equipo. Al poco tiempo, Vélez fichó para que Díaz vuelva a la institución que lo vio nacer como jugador. Esta semana pasó la revisión médica, el jueves firmó contrato por dos años y en la tarde de hoy, se incorporó a los entrenamientos en la Villa Olímpica.

“Estoy realmente muy feliz de llegar a la institución que me vio crecer como persona y como profesional. Hoy, mientras llegaba al club, recordé muchas cosas de mi paso por Inferiores y de hecho me encontré a Rubén Martínez, tesorero del Fútbol Amateur que me pagaba los viáticos cuando tenía 15 años. Fue un momento muy lindo”, decía Gastón Díaz en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Fortín a Vélez Radio, el Programa Oficial.

“Siento que vuelvo con más experiencia, con más partidos en el lomo y otra mentalidad. Creo que esto está bueno para aportar a lo que hoy necesita el plantel”, manifestó el Gato pensando en qué podía brindarle al club en esta nueva etapa. Y respecto a su desvinculación de Racing, declaró: “Se demoró un poco todo porque había que arreglar unas cosas pero todo llegó a buen puerto. Estoy contento porque estoy acá, mañana ya arrancaría a entrenar con el plantel y poner la cabeza en lo que viene”.

Previo a su nuevo paso por Liniers, Díaz mantuvo conversaciones con Omar De Felippe sobre en qué lugar del campo de juego podía rendirle más. “Hablé con él y la idea es tener más continuidad como volante, sabiendo que también puedo jugar de lateral. Posición en la que está Poroto Cubero, un jugador que le dio mucho al club dentro y fuera de la cancha, será un gusto volver a encontrarme con él”, remarcó.