La gobernadora Vidal pidió a la gente que “no deje de apostar por este cambio”

Durante el recorrido que lleva a la mandataria provincial por los diferentes puntos del Conurbano, apostaron a la confianza de la gente para que se mantenga firme en sus convicciones de cambio de cara a los próximos comicios.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que “los bonaerenses saben que a nosotros nos importa lo que les pasa” y exhortó a los vecinos a no dejar “de apostar por este cambio” porque “no estamos haciendo las cosas para la elección, estamos haciendo las cosas para siempre”.

“No pierdan la esperanza, no dejen de apostar por este cambio, que ya empezó. Esta vez nos desviamos de los atajos, las improvisaciones, los parches, de la superficialidad, de la mentira y de la especulación”, sostuvo Vidal durante un acto de Cambiemos realizado en el partido bonaerense de San Miguel.

En ese sentido, agregó que esta vez no se hacen las cosas para las elecciones, sino que se está mirando más allá. “Por eso cuesta, por eso tarda, por eso es difícil, pero cuando llegue, va a llegar para quedarse, y no va a irse nunca más: va a quedarse para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso es cuidarte y quererte de verdad”, indicó.

Acompañada por los precandidatos legislativos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys González, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro, la Gobernadora sostuvo que “cuidarte y quererte de verdad no es prometerte una obra que no se termina nunca. No vamos a parar hasta terminar con este sistema que sólo trabajó para sí mismo y nunca trabajó para la gente durante 25 años. No son ellos los que nos van a llevar a estar mejor”.

Asimismo, aseveró sentir “orgullo” por el hecho de “tener el mejor equipo para estas elecciones. Un equipo que no viene a buscar ningún cargo político en esta elección, que no usa a la Provincia como trampolín. Los bonaerenses de siempre, los que pisan este suelo desde hace muchas décadas, saben que nosotros somos el único equipo que los quiere de verdad, saben que de verdad nos importan”.