Solá: “Vidal no tiene un plan ni a mediano ni a largo plazo en ningún área”

El ex gobernador y actual diputado nacional que espera revalidar su banca en las próximas elecciones, criticó duramente a María Eugenia Vidal, y señaló que “su mayor logro político es su figura”.

En plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 13 de agosto, el diputado nacional del Frente Renovador (alineado dentro de Un País), Felipe Solá, cruzó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por no tener un plan en ningún área de gobierno.

“Vidal no tiene un plan ni a mediano ni a largo plazo en ningún área”, aseguró el ex gobernador bonaerense, quien encabeza la lista del frente Un País con la que buscará renovar por cuatro años su banca en el Congreso. Para el legislador, la gestión de Vidal en la provincia “no es nada buena”, y en ese sentido, aseguró que “su mayor logro político es su figura”.

Por otra parte, el ex gobernador cuestionó al gobierno de Mauricio Macri y señaló que el ajuste no fue al Estado sino al bolsillo. “Un chico que nace hoy en Argentina, nace más pobre y más endeudado que hace dos años. No entiendo el mérito de los pequeños brotes que se pueden ver. Este gobierno tiene cero ingenio”, consideró.

Para Solá, en las elecciones legislativas “van a haber muchas sorpresas”, y remarcó que el espacio que lidera el diputado Sergio Massa “es el que más labura y presenta proyectos”, y que es “la única opción para el que no quiere volver atrás”.