Pichi Boragno va por el Concejo y por la autonomía de Derqui

“Soy el último representante del vecinalismo en Pilar” dijo convencido el reconocido panadero derquino Está convencido que la localidad debe lograr su autonomía de Pilar.

Omar “Pichi” Boragno es un reconocido panadero de Presidente Derqui, que también se desempeña como presidente de los Bomberos Voluntarios de su localidad, y va en tercer lugar en la lista de candidatos a concejal por el partido vecinalista “Sumemos Pilar”, que lidera el contador Walter Roldan, y que competirá con boleta corta en las próximas PASO del 13 de agosto.

“Fui concejal de la Unión Vecinal en el período 1997-2001 –comentó el derquino en el programa “La Mañana de Resumen” de FM Del Sol-. Fuimos en su momento la mayor fuerza opositora del distrito con cinco concejales sobre los 20 que integraban el cuerpo. Soy, sin dudas, el último representante del vecinalismo en Pilar”.

“En 2001, podría decir que la Unión Vecinal se disuelve y desde entonces me dediqué a mi trabajo –confesó el aspirante a reingresar al Concejo Deliberante-. Me costó mucho tomar la decisión de volver al ruedo político, pero me convenció el trabajo de más de un año y medio que viene realizando Sumemos Pilar, que tiene la misma filosofía de trabajo, convicciones y propuestas de la querida Unión Vecinal: Nada mejor que vecinos genuinos del distrito, para solucionar los problemas de sus pares. Con esta premisa decidí aportar mi experiencia y ganas de trabajar por y para la comunidad pilarense”, indicó Boragno.

A favor de la autonomía

En cuanto a su lugar de residencia y trabajo, el aspirante a concejal no dudó en remarcar que “Derqui es una ciudad con mucha desatención municipal”. En el reportaje radial, Boragno remarcó que las dos únicas grandes obras públicas que se están realizando en la localidad no se están realizando con fondos genuinos del Municipio.

“La obra de la ruta 234 es una excelente realización pero se está haciendo con fondos de la Provincia. La otra obra importante es el nuevo edificio del Banco Provincia, que lo está levantando el mismo banco. Son para mí las únicas realizaciones importantes que se están haciendo en Presidente Derqui y no se están ejecutando con presupuesto municipal. Acá falta la gran obra pública, la gente necesita agua y cloacas, y un buen servicio eléctrico. Desde hace tiempo venimos sufriendo cortes intermitentes de energía en todos los barrios, lo que se ha transformado en un gran problema. Yo soy partidario de la autonomía de Derqui, pero estoy convencido que antes de eso, el Estado, llámese municipal, provincial o nacional, nos tiene que garantizar todos los servicios. Si no tenemos servicios no podemos aspirar a ser autónomos”, aseguró.

“Por eso le digo a mis vecinos que nos respalden con su voto el 13 de agosto, ya que desde Sumemos Pilar vamos a propulsar la obras que está esperando desde hace años toda la ciudadanía de Presidente Derqui”, añadió.