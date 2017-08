Rudolph Giuliani: “el objetivo es tener un Pilar más pacífico”

El ex alcalde de Nueva York disertó en el distrito de la mano de Jorge D’Onofrio. Entregó un diagnóstico y recomendaciones para reducir el crimen, lo cual “va a mejorar la calidad de vida” aseguró.

Rudolph Giuliani, el ex alcalde republicano de Nueva York, conocido por su “tolerancia cero” contra el crimen, llegó hoy a Pilar luego de su paso por Tigre el martes. Desde el Sheraton expuso ante un colmado auditorio los resultados de un análisis desarrollado hace meses por su equipo de trabajo en la Argentina, que constituye un diagnóstico y una serie de recomendaciones para reducir el crimen. Giuliani compartió el escenario con John Huvane, policía neoyorquino, y el senador massista Jorge D’Onofrio, a quien el estadounidense entregó una placa “por su servicio”.

“El senador D’Onofrio vino a reunirse muchas veces conmigo en Nueva York, y tuvimos muchas conversaciones sobre problemáticas de criminalidad y la mejor manera de atacarlas” expuso Giuliani. “El objetivo no es poner a la gente presa, sino que la comunidad sea segura” dijo, porque “reducir el crimen va a mejorar la calidad de vida, va a generar más trabajos, mejor educación”.

En este sentido, el ex alcalde recomendó reorganizar la policía, tener estadísticas certeras, un mejor entrenamiento policial, e invertir en equipamiento apropiado, como cámaras. También habló de la reasignación de efectivos a “puntos calientes”, método por el que en Medellín “en cinco meses se redujo el crimen un 48 por ciento”. El sistema de Giuliani se llevó a cabo en varios países, y aseguró que “los patrones son siempre los mismos, tenemos una rápida reducción de los números, después se frena por un tiempo porque los criminales se reacomodan y nosotros también debemos reajustar el programa”.

En cuanto al diagnóstico realizado por su equipo, el cual entregó a D’Onofrio, Giuliani señaló que “Pilar tiene excelentes posibilidades, es una comunidad diversa, un área hermosa, tiene una base sobre la cual construir este cambio y no hay motivo para no llevar a cabo lo que funcionó en otros lugares, he visto sitios mucho peores”. En este sentido puso como ejemplo a la tierra natal del massismo, Tigre, del cual dijo “logró reducir el crimen en un 60, 80 por ciento, dependiendo la categoría, porque trabajan en conjunto con la policía, instalaron más de 2 mil cámaras y un centro de comando adecuado, lo cual también ayuda ante incendios y emergencias médicas”.

“Este informe que nos ha brindado el alcalde Giuliani se lo vamos a acercar a la Gobernadora y los intendentes para poder contribuir, no tenemos ánimo de criticar sino de aportar” señaló a su vez D’Onofrio.

Tras relatar experiencias en el territorio que gobernó, Giuliani dijo que “no hay una sola solución, la solución para ustedes es distinta que la de Nueva York”. “El objetivo es tener un Pilar más pacífico, hermoso y próspero de lo que ya es, porque el crimen roba la posibilidad de crecer” dijo.