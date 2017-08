Yashira Damarra, subcampeona mundial en Argentina

El torneo se llevó a cabo en el mes de abril en Posadas. Era su primera experiencia en un torneo mundial de Taekwondo, compitiendo en la modalidad ITF y WTF.

La taekwondista pilarense de 16 años Yashira Damarra debutó en un Mundial de Taekwondo WTF e ITF y lo hizo de la mejor manera. En su primera experiencia, la joven que compite desde los 7 años, se llevó un doble segundo puesto y el subcampeonato en las dos modalidades.

Un estricto entrenamiento combinando gimnasio y crossfit, armaron la grilla de preparación de Damarra para encarar este desafío que reúne a danes mayores de 14 años.

“Había nueve chicas en mi modalidad. Tenía la clasificación en Lucha -45kg y Forma por mí 2° Dan. Llegué a la final donde competí con la campeona del mundo, y ahí logré los dos podios”, contó la luchador a Diario Resumen.

Asimismo, Yashira explicó por qué no se había presentado anteriormente en un mundial: “Los gastos, el tema económico es algo muy difícil. Si no fuese tan complicado reunir la plata, ya hubiese participado de muchos torneos más”.

Sin embargo, ese no fue un impedimento tan grande para el sueño de competir. Durante su corta carrera, ha viajado a otros países para participar en torneos internacionales y luchas sudamericanas, y la Copa del Mundo de Jamaica, “siempre terminando en el podio”.

No obstante, Damarra espera poder viajar a Perú, país donde a fines de agosto se realizarán los pesajes para el próximo Campeonato Sudamericano. “Todavía no sabemos si vamos a ir o no. Comienza en septiembre pero a fines de este mes arranca el certamen”, contó.

“Estaré compitiendo en la categoría -45kg. Es una división donde no participan muchas chicas, ya que la mayoría no llegan a ese pesaje”, comentó.

Ayuda económica

Tal como se mencionó, la deportista no cuenta con ayuda económica que la respalde en sus viajes, al igual que cientos de jóvenes que practican esta disciplina. “Todo lo que hago lo relaciono con taekwondo. No es solo patadas, esto me enseñó a desenvolverme, a hablar, a vivir. Es todo”, cuenta la joven demostrando lo que significa este deporte para ella y en plena búsqueda de esponsoreo.