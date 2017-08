Horacio Martínez: “Tiraron a matar, vinieron con esa intención. Fue una desgracia con suerte”

El sábado cinco delincuentes ingresaron a robar en la vivienda del titular de la Superintendencia Norte de la Policía Bonaerense y ex jefe de la DDI Pilar. El comisario se encontraba solo con su mujer.

El hecho ocurrió pasadas las 18, en la vivienda familiar, donde se encontraba Horacio Martínez junto su esposa, Débora, cuando cinco delincuentes a cara descubierta ingresaron y comenzaron a amenazarlos. “Estaba el portón eléctrico con el motor roto y eso hizo que ingresaran, además, la puerta de entrada estaba entre abierta porque esa noche iba a haber un cumpleaños. Cuando me quise acordar, estaban dos atrás mío en la cocina, después ingresaron tres más”, contó a Resumen.

Según contó el comisario a Débora le mordieron uno de sus dedos para quitarle la alianza, mientras que él fue golpeado en la nuca, le lesionaron gravemente la mano (le dieron cuatro puntos), el pómulo, boca y le dispararon a quemarropa. “En un momento uno de ellos quiso disparar, ahí agarré el arma y metí la mano en el gatillo y me rompieron la mano. Después me llevaron a los golpes, redujeron a mi señora y nos sacaron algunas cosas menores, como teléfonos y alhajas”, explicó.

“No quería que entraran a mi habitación porque tengo el uniforme, documentación y una de las armas reglamentarias. En un descuido de ellos, pude forcejear con uno y gané la puerta de atrás. Ahí, me dispararon desde adentro de mi casa. Salí por el fondo, llegué a la camioneta y allí salieron todos disparando. Mientras ellos corrían, dispararon y las balas impactaron en las habitaciones de mis hijos, en mi ventana, en una camioneta oficial a la que le perforaron la luneta y el parabrisas. Ahí hubo un tiroteo que duró pocos segundos”, expresó.

Tras el robo, se dirigió al Hospital Municipal del cual se fue porque no lo atendieron de urgencia. “Estaba con la cabeza rota en dos partes, sangre por todos lados y no me atendían. Me fui a la Clínica Fátima inmediatamente donde se dieron cuenta que las lesiones eran profundas, para sutura, me pusieron calmantes y anestesia”, contó.

Los delincuentes de entre 25 y 30 años, que viajaban en un Ford Fiesta Kinetic azul metalizado, “estaban fuera de sí, con una violencia inusitada”. “Tiraron a matar, vinieron con esa intención. Fue una desgracia con suerte, porque estaban muy decididos y muy violentos”

Por último afirmó que la policía está trabajando en la causa y que policía científica y los peritos del identikit ya se acercaron a investigar. Interviene personal de la DDI, Comisaría Pilar 1ª y la UFI Nº 3.