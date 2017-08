Objetivo cumplido frente a Leloir

En el arranque de la segunda fase del torneo de nivel “C”, la tira masculina ganó tres de los cinco encuentros frente al calificado adversario. Se registraron éxitos en Sub 13, 17 y 21.

Los equipos masculinos de la Escuela Municipal de Vóley arrancaron con el pie derecho su participación en la segunda etapa del torneo de nivel “C” que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

Como locales en el gimnasio del Instituto “Almafuerte”, los dirigidos por los profesores Andrés Ligorria, Mariano Cecchi y Arturo Carey se enfrentaron con Leloir y ganaron tres de los cinco encuentros de la tira por la 1° fecha de la zona Descenso.

En este grupo en que se divide el certamen, ocho clubes se disputan la posibilidad de permanecer en este nivel de competencia de cara a 2018 y aunque ese objetivo no será sencillo, los tricolores ya han demostrado que tienen armas con que alcanzarlo.

“Charlamos mucho con los chicos y tenemos claro que lo que queremos lograr es ganar dos de los tres partidos que entregan 3 puntos en cada fecha, que son los de Sub 17 para arriba. Y en esta jornada lo conseguimos”, confió Ligorria.

En esta ocasión, los pilarenses sumaron fuerte en Sub 17 (de notorio crecimiento en las últimas presentaciones) y en Sub 21 (que mantiene un andar más que interesante en lo que va del año) y también alcanzaron el éxito en la divisional Sub 13, en la que pelearon alto todo el año.

En Sub 13, el triunfo de los chicos de Pilar fue por un contundente 2 sets a 0, en el pleito de Sub 17 el marcador acabó siendo 3 a 1 en favor de los dueños de casa, en tanto el choque de la categoría Sub 21 también tuvo balance favorable para Muni Pilar por 3 sets a 1.

Por el contrario, los chicos de Leloir se quedaron con la victoria por 3 a 0 en las dos categorías restantes: Sub 15 y 19.

“Ahora deberemos ser visitantes contra Glorias Argentinas el próximo sábado y factiblemente tendremos muchas ausencias, en especial en Sub 19 y 21, de chicos que estudian o trabajan. No va a ser nada fácil”, comentó Ligorria.

Mini Vóley

El último sábado, la acción en el Almafuerte tuvo un aditamento más que especial y que obligó a que las actividades comiencen más temprano: la incorporación de los chicos de Mini Vóley a las jornadas de partidos.

Los pilarenses de entre 7 y 12 años se estrenaron contra Leloir dejando una muy buena imagen y consiguiendo una linda victoria aunque en este caso, está claro que los

resultados no son lo más relevante. Para los más chiquitos, la mañana se saldó con un tercer tiempo.