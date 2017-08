Comenzó el juicio contra el ex comisario de Pilar, Luis Patti

El represor comenzó a ser juzgado por el secuestro y homicidio de un periodista ocurrido en 1976, aunque fue a través de una videoconferencia a raíz de su estado de salud. Patti negó haber participado en la desaparición del periodista.

Luis Abelardo Patti, ya condenado por crímenes de lesa humanidad, presenció hoy la primera de las jornadas en las que podría sumar una nueva condena a prisión perpetua a través de una videoconferencia, que comenzó cerca de las 10.30 de la mañana, desde el hospital penal de Ezeiza, donde permanece detenido e internado.

El Tribunal Oral Federal 3 de San Martín -integrado por los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Elbio Osores Soler- analiza el secuestro y asesinato de Ricardo Gabriel Giménez, oriundo de Gualeguay (Entre Ríos), militante de la Juventud Peronista y periodista del diario “El Actual” de Escobar, ocurrido el 7 de enero de 1976.

Según la acusación, un grupo integrado por Patti intentó secuestrar a Giménez en un allanamiento ilegal a la casa de sus tíos en diciembre de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, pero no lo encontraron. En enero de 1976, el periodista fue secuestrado en la casa de sus abuelos en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, y permaneció desaparecido durante 32 años, hasta que se logró el reconocimiento de su cuerpo, encontrado fusilado en un basural de Moreno el 30 de enero de 1976, 23 días después de su desaparición y luego enterrado como NN. Sus restos fueron recién identificados en 2008 por el Equipo Argentino de Antropología Forense y, según la autopsia leída en la audiencia de hoy, presentaba una puñalada en el cuello, el rostro desfigurado por aplastamiento cráneo facial, y escoriaciones en brazos y piernas.

Al momento del secuestro y desaparición del periodista, Patti era integrante de la Comisaría de Escobar, pero la justicia estableció que operó cumpliendo órdenes del Ejército bajo la jurisdicción del Comando de Institutos Militares en el marco del terrorismo de Estado.

El también ex comisario de Pilar negó haber secuestrado en democracia al periodista Ricardo Giménez, en el partido de Escobar, y aseguró que por entonces se dedicaba a “controlar los bailes y cumpleaños” para detectar “ebrios y demás”. “Yo nunca tuve nada que ver con la subversión y la comisaría primera de Escobar tampoco, eso lo manejaba el Ejército”, declaró en indagatoria Patti en la audiencia inaugural del juicio.

“Yo nunca fui a detener a Giménez ni a hacer ese procedimiento” aseguró y caracterizó al periódico “El Actual” en el cual trabajaba Giménez como “un diario contestatario” y que “criticaba al intendente” de entonces de Escobar. El ex comisario comentó que no recordaba el rostro de Giménez pero admitió que “con seguridad lo he conocido” porque el diario “estaba a veinte metros de la comisaría” y “sus periodistas venían a buscar los partes de información de nuestra actividad”.

“Señoría, en la lucha contra la subversión he estado y estoy en desacuerdo con la forma en que se llevó a cabo. Soy profundamente democrático”, manifestó durante la primera jornada del juicio oral. “No hice ese procedimiento (contra Giménez) y si lo hubiese hecho lo reconocería, como hice en Rosario”, reafirmó el ex comisario, condenado por crímenes anteriores de lesa humanidad.

Patti, de 64 años, cuenta con una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por el homicidio doblemente agravado del militante peronista Gonçalves, por haber torturado al ex diputado peronista Diego Muniz Barreto, al secretario de éste, Juan José Fernández, y a Osvaldo Ariosti. También acumula otra condena máxima en la justicia de Rosario por el secuestro y homicidio de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en 1982, miembros de Montoneros y en ese momento integrantes de la organización política Intransigencia y Movilización Peronista.

En esta causa, Patti está imputado por los delitos de amenazas reiteradas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, robo con uso de armas y en banda, torturas y homicidio cometido con alevosía.