Achával denunció “aprietes” por un cartel publicitario

Federico Achával, candidato de Unidad Ciudadana, denunció que el gobierno municipal viene “presionando sistemáticamente a empresarios o comerciantes que nos ofrecen un servicio o que nos cuentan sus problemas”. La denuncia surge a partir del cambio de cartel del kilómetro 54 de Panamericana, en el que hasta hace unos días lucía la publicidad del concejal y ahora se ve un cartel de Cambiemos. “Presionar y apretar a una empresa de publicidad, siendo gobierno, es hacer abuso de poder y esas prácticas perjudican seriamente la democracia”, consideró el edil.

Achával contó que viene sufriendo estas prácticas hace un tiempo: “más de una vez fuimos a un comercio o pyme y al día siguiente les cayó una inspección municipal. Quieren que la gente tenga miedo de hablar, pero la gente no va a dejar de contar lo que está sufriendo.”

Por otro lado, dijo que “es de público conocimiento que tuvimos que presentar un amparo para proteger a nuestros militantes de la persecución policial. El Intendente no puede usar la policía para hacer política”.

“Nos preocupan estas prácticas, no concuerdan con la transparencia y la institucionalidad que pregona el Intendente”, continuó.

“Por mas que quieran frenarnos con este tipo de practicas mafiosas, vamos a seguir adelante con nuestro objetivo de representar a miles y miles de pilarenses que la están pasando muy mal y ya no quieren seguir así”, aseguró.

“El intendente Ducoté puede estar confundido y creer que es el dueño de Pilar. La mayoría de la gente va a votar en contra de él en estas elecciones, demostrándole que lo que esperan es que gestione y resuelva alguno de los tantos problemas que hay”, finalizó.