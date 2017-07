Malestar entre los vecinos de Manzanares por la creación de subdelegaciones

Luego de la decisión municipal de realizar una división en las diferentes localidades a través de organismos que dependerán de una delegación central, representantes vecinales hicieron eco de su discrepancia.

El Municipio comenzó con la división en las diferentes localidades del distrito, con la creación de subdelegaciones que de ahora en más agruparán un conjunto de barrios, y a su vez, estos van a depender de una delegación central. La iniciativa está impulsada desde la dirección de Servicios Públicos Descentralizados, encabezada por Jorge Storni, desde donde señalaron que cada una de estas subdelegaciones, contará con recursos propios, además de los municipales que también estarán a su disposición.

Sin embargo, a pesar de las intenciones a las cuales refieren desde el área municipal, esta decisión no ha sido aceptada completamente por las distintas localidades y sus habitantes, como en el caso de Manzanares, que según este nuevo régimen, se convertirá en una subdelegación, la cual dependerá de la delegación de Fátima.

Al respecto, la persona que decidió representar a los vecinos fue Luis Ramos, ex delegado de Manzanares y actual presidente de la Cooperativa de Fátima, quien aseguró: “Como vecino y miembro de la comunidad de Manzanares, en la cual he participado dentro de varias organizaciones como sociedades de fomento, salas de primeros auxilios, escuela de karate y demás, siento un profundo dolor por esta decisión de que ahora dependemos de Fátima”.

En tanto, quien encabezó la delegación de su localidad durante seis años, manifestó que “el pueblo de Manzanares tiene más de 100 años de identidad, con la Escuela Nº 10 con más de 130 años, y teníamos la delegación municipal con más de medio siglo, de la cual dependían todo lo que está al norte del Río Lujan. Manzanares ha crecido pero se ha trabajado por la identidad de una localidad que costó mucho mantenerse y crear este lindo lugar. Y ahora nos hacen depender de Fátima que son unos 4 kilómetros de distancia, y lo que más me molesta es que no hay una consulta al pueblo. Esta imposición produce un poco de malestar, y quizás el Intendente no está enterado, porque desde mi apreciación tiene una gran capacidad y es muy inteligente como para hacer este tipo de cosas. Además, también hablé con el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade, y no estaba enterado, por eso digo que son cosas que a veces se imponen”.

Esperando una solución

Ramos señaló que espera poder llevar su inquietud ante las autoridades, inclusive esperando por una charla con el propio Jefe Comunal. “Todavía no tuve el gusto de hablar, pero creo que si me escucha me va a dar la razón, porque es una persona con la que se puede dialogar”, esgrimió. Y añadió: “Humberto Zúccaro abrió la oficina de atención municipal en Fátima respetando la delegación de Manzanares, es necesario que haya, así como es necesaria una en Río Luján o Parque Irizar por la distancia, pero más allá de eso, estamos dolidos porque nos quitan la identidad de la nada y sin consultar”.

Finalmente sentenció: “Hay otras preocupaciones a nivel vecinal, pero si se consulta a la gente, va a opinar que la delegación no se tiene que ir de Manzanares, y que también tiene que haber una en Fátima. Por el momento no hicimos ninguna gestión, ni siquiera para levantar firmas, pero es una decisión que se va a ir analizando. Primero vamos a ver cómo nos puede ayudar el Intendente o el Concejo Deliberante”.