Iván Giordano pide a Nicolás Ducoté la creación de un Plan de Seguridad para Pilar

El joven pre-candidato le ha solicitado al intendente de Pilar la creación de un plan de seguridad debido al aumento de los delitos.

Iván Giordano afirmó que Ducoté debe “animarse” a convocar a las entidades. “Que tome el desafío de convocar a los vecinos interesados, a los partidos políticos, a las instituciones intermedias que son las que tienen el trabajo territorial y ven día a día el estado de las calles y que pasa en los barrios”, contó a Diario Resumen y agregó que “no hay soluciones mágicas”.

A su vez, indicó que es necesario aumentar las zonas en las que se realiza el patrullaje, es decir, de 26 pasar a 30, para así mejorarlo y “generar cercanía”. Por otra parte, apuntó a la descentralización de las fiscalías para que lleguen a Del Viso, Manuel Alberti, Villa Rosa y Presidente Derqui, ya que los vecinos en muchos casos tienen “miedo de ir a denunciar a la comisaría”. “Lamentamos lo que pasó con las fiscalías de Derqui que en vez de descentralizarlas para acercar la justicia a los vecinos, se hizo al revés. Se las sacó de Derqui y se las puso en el edificio de bomberos” especificó.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación se registró una fuerte alza en delitos contra la propiedad, robos, hurtos, y violaciones en Pilar: los abusos sexuales treparon un 73 por ciento, los robos y hurtos, un promedio del 40.

“En el distrito tenemos más de cinco fuerzas de seguridad (Policía Bonaerense, Policía Local, Gendarmería, Prefectura y Guardia Urbana) trabajando y no se hablan entre ellas, es necesario coordinar estas fuerzas. Además, el Municipio no tiene un mapa de la inseguridad, y sin estadísticas no podemos planificar medidas de prevención, por ejemplo, para saber en dónde se van a colocar las cámaras de seguridad”, enfatizó Giordano.

Por último, planteó la necesidad de abrir 20 centros juveniles para contener al sector más afectado de la sociedad, ya que afirma que una hora más en un club “es una menos en la calle”. “Esto lo están pidiendo los vecinos. Cuando estás en la calle, los ladrones no diferencian de qué partido político sos o si sos rubio o morocho. El delito en Pilar no discrimina, te roba en un country, te roba en un barrio popular y te mata en un casco urbano. El delito está atravesando cualquier situación social de Pilar”, finalizó.