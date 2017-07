Ferraro negó que la Casa de Abrigo esté en estado crítico: “es falso”

El titular de Desarrollo Humano aseguró que el hogar “funciona con normalidad”, y afirmó que será desdoblado en dos casas de abrigo. “Amigos del Alma no tiene ninguna injerencia” dijo.

Tras las denuncias de Amigos del Alma, la entidad que impulsó la creación de la Casa de Abrigo, acerca del “estado crítico” de la misma, el secretario de Hábitat y Desarrollo Humano, Fabián Ferraro, salió a desmentir tajantemente las acusaciones: “es una denuncia falsa, Amigos del Alma nos tiene acostumbrados a esto desde que asumimos, no sé qué intención persiguen. La Casa de Abrigo funciona con normalidad”.

En diálogo con Resumen, Ferraro negó las afirmaciones de Amigos del Alma, desde donde se había asegurado que la Casa de Abrigo no tiene los insumos ni el personal suficientes, y que incluso se habían generado episodios de violencia. Al respecto, Ferraro sostuvo que eso “es absolutamente falso”, y que la Casa de Abrigo de Pilar “es uno de los dispositivos tomados como ejemplo en la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros hemos elevado el presupuesto en este año y medio, casi lo hemos triplicado y ahora está en alrededor de 830 mil pesos anuales. Hemos armado un sistema de protocolización que antes no existía para cuando ingresa un niño a la Casa de Abrigo, hemos puesto guardias móviles los 365 días del año, hemos aumentando la cantidad de operadores” sostuvo. “El Intendente firmó con la Gobernadora hace tres meses un convenio para ampliar la Casa de Abrigo, y por otro lado estamos trabajando con la Provincia para separar los dos dispositivos, es decir que va a haber otra casa de abrigo que funcione exclusivamente para niños y niñas” añadió. Es decir, que existirían dos hogares: uno para las mujeres víctimas de violencia y otro para niños con medida de abrigo.

Asimismo, el funcionario se refirió a la organización que realizó la denuncia, y señaló que “Amigos del Alma no tiene ninguna injerencia en la Casa de Abrigo, no tienen ningún convenio con la Municipalidad de Pilar”. Ferraro sostuvo que vio a sus referentes una sola vez en 2015 cuando fueron a presentarse. “Lo único que hubo fue una ordenanza en 2009 donde se generaba un marco para poder firmar un convenio, y ese convenio nunca se firmó” dijo.

Sin campaña en Moreno

Pese a las gigantografías con la imagen de Fabián Ferraro que se vieron estos meses en el distrito vecino, Cambiemos no tendrá internas en Moreno, por lo que Ferraro finalmente no juega. “No estoy compitiendo” confirmó y aseguró que “lo que hice fue poner a disposición la posibilidad de ser candidato, y la Gobernadora me ha pedido especialmente que ponga el 100 por ciento de mi tiempo a la gestión en Pilar”.