Del Viso: Despidos y acampe en una fábrica de cristales

14 personas fueron cesanteadas, y el delegado suspendido, en Metalglass. Los trabajadores mantienen un acampe hace cuatro días.

Se suman nuevos despidos que afectan a familias del distrito, esta vez ocurrió en Del Viso, en Metalglass, una fábrica de cristales de seguridad templados que esta semana cesanteó a 14 de sus trabajadores y suspendió a un delegado. Como respuesta, los despedidos emprendieron un acampe en la puerta de la planta que ya lleva unos cuatro días.

Antes de la medida, MetalGlass adujo una mala situación económica y una baja en las ventas, y presentó un proceso preventivo de crisis al Ministerio de Trabajo, que aún no fue homologado por el mismo. Sin embargo, amparándose en esta presentación, la empresa anunció que solo le pagaría la mitad de las indemnizaciones al personal desvinculado. El acampe es un reclamo no solo por la reincorporación, sino para que, de persistir la decisión de despedirlos, se les abone la totalidad de la indemnización, que es lo que corresponde ya que el preventivo de crisis no fue homologado, según se señaló desde el Sindicato del Vidrio, que se presentó en el acampe para acompañar el reclamo.

Mientras, MetalGlass continúa con la producción, en la planta ubicada sobre Ruta 8, en la entrada del barrio Pinazo en el límite con José C. Paz. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo para tratar el tema entre la empresa, los trabajadores y el sindicato del vidrio. Los despedidos también recibieron el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de Pilar.