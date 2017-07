La Biblioteca Ernesto Sábato continúa luchando para subsistir

Tras más de nueve meses sin percibir el subsidio de la Provincia, les han pagado el mes de junio. Ahora, a través de un expediente, prometieron que les pagarían los primeros cinco meses que adeudan de 2017.

La situación que transitaba la Biblioteca Ernesto Sábato de la localidad de Villa Rosa se hizo conocida a principios de mes a través de diversas notas publicadas por Resumen. El problema era que, desde la Provincia, hacía más de nueve meses no les daban el dinero de un subsidio por lo cual barajaron en algún momento la idea de cerrar las puertas de la institución.

“Desde la Federación de Bibliotecas Populares nos enviaron una carta felicitándonos porque habíamos logrado llamar la atención. La problemática no es solamente nuestra, por lo menos son 75 bibliotecas más que están de la misma forma”, contó Elsa Robin, tesorera de la entidad. Asimismo, afirmó que desde agosto de 2016 no les daban el dinero y que, hace poco les transfirieron los fondos correspondiente a junio pasado “con la promesa de que a partir de ahora pagarían todos los meses”.

El subsidio que recibían era utilizado no solo para el pago de la bibliotecaria, que Robin asegura que ha sido “muy paciente” ante lo que está ocurriendo, sino también para los gastos cotidianos que, si bien no son muchos, debe afrontar la institución villarrosense. “El subsidio no lo sacaron nunca, pero no nos lo estaban pagando. Hay un expediente que especifica que dentro de no mucho pagarán los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ellos están reconociendo que nos deben ese dinero”, contó a Resumen.

A partir del estado público que tomo la situación, la tesorera de la biblioteca expresó que recibieron llamados desde la Municipalidad. “Vinieron acá y llamaron a La Plata, para ver qué ocurría pero adujeron que nosotros no estamos en su presupuesto, por lo cual no pueden auxiliarnos económicamente. Por lo menos, establecimos un vínculo y se mostraron preocupados”, dijo.

La biblioteca continúa teniendo problemas económicos y, al no recibir la ayuda de Provincia o del Municipio, deberán ingeniárselas cuando termine el receso de julio para poder encaminar nuevamente la situación y recaudar fondos. “Estamos pensando en realizar alguna rifa, conseguir que los socios paguen o que más gente se asocie ya que solo deben abonar 15 pesos. Estamos en la lucha, aunque no gastamos mucho, lo principal es el sueldo de la bibliotecaria”, explicó Elsa Robin.

“Se suele creer que la cultura es algo superfluo, cuando en realidad es algo básico que debe tener una sociedad. No se puede prescindir de ella. Si existe un proyecto político serio, se tiene que atender a la cultura. Los gastos en cultura, son en realidad, inversiones. Para los chicos que vienen acá, a la escuelita, esto les marca la vida”, finalizó.