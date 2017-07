Agustoni: Vecinos piden al Intendente que pavimente las calles del barrio

Las maquinarias utilizadas para realizar obras hídricas destruyeron el mejorado en numerosas calles, impidiendo que los vecinos puedan movilizarse ya que todo se ha convertido en barro. El lunes, enviaron una carta a Nicolás Ducoté.

En los últimos meses desde el gobierno comunal se han estado realizando obras hídricas en diversos barrios, uno de ellos fue Agustoni que recibió tareas destinadas al desagüe. Sin embargo, tal y como denunciaron los vecinos de la zona, la maquinaria utilizada ha roto un gran número de calles, impidiendo así la libre circulación tanto en vehículos como a pie.

Ante esto, enviaron una carta al intendente Nicolás Ducoté y a las autoridades municipales con el fin de “solicitarle que pavimenten nuevamente las calles México, Ecuador, Santa Águeda, Chile y todas aquellas que fueron afectadas por las recientes obras hídricas realizadas. Las mismas fueron destrozadas por las máquinas de los obreros, convirtiéndolas en barro, volviéndolas intransitables, imposibilitando la circulación de todos los vecinos de forma peatonal y con sus vehículos. Todos nos vemos perjudicados en especial los ancianos y niños que frecuentan la Plaza y Guardería Municipal (Ecuador y Paraguay) para su recreación diaria”, tal y como reza la nota.

Junto con esto, fueron entregadas 70 firmas de vecinos solicitando la mejora de las calles del barrio, reclamo que han realizado numerosas veces en el palacio municipal y la Defensoría del Pueblo, pero nunca recibieron una respuesta. De hecho, cuando comenzaron las obras, según cuentan los vecinos, se acercaron a los obreros para consultar por el futuro estado de las calles, pero estos al ser de una empresa privada, no opinaron al respecto.

“Antes teníamos un mejorado, pero lo rompieron con el paso de las máquinas. El martes pasado tiraron dos camiones de asfalto roto con tierra, pero esa no es la solución, sigue estando todo lleno de barro”, contó Patricia Hass, vecina de la zona.

Además, afirmó que los vecinos no solo están enojados, sino que “muy decepcionados”. “Pasamos de estar relativamente bien, a estar peor. No nos dan una solución, y creemos que quizás no nos vayan a dar respuestas. Vamos a esperar, pero si en estos días no hay novedades, pediremos una audiencia pública”, finalizó.