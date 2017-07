De Luca incursionará en el Turismo Internacional

Quien está dando sus primeros pasos en el mundo del automovilismo, hará su primera experiencia dentro de la Clase 2. Espera el debut con muchas ansias.

Tomás De Luca hará sus primeras armas en el automovilismo dentro de la Clase 2 del Turismo Internacional dando sus primeros pasos nada menos que en la carrera con invitados del autódromo de Buenos Aires, donde se disputará la sexta fecha de su calendario.

“Hice el curso de piloto con Pablo Minardi, en el 2013. Después nunca tuve la oportunidad de correr y ahora se dio la oportunidad de correr en la Clase 2, donde voy con un Chevrolet Corsa con el equipo MC Team”, sostuvo.

“Soy amigo de Jerónimo Carrión y él sabe la pasión que tengo con los autos. Elegí el TI porque él me insistió para que pruebe y vea como es. Me dijo que es competitiva y familiar, es más para disfrutar. Eso me gustó mucho y me ayudó a decidirme”, asegura De Luca sobre su llegada a la categoría.

Pensando en el debut, nada menos que el trazado 8 del Gálvez, lo llena de intriga. “El circuito no lo conozco. Tengo un panorama por cámaras a bordo. El debut lo espero con muchas ansias. En principal poder terminar la carrera bien. Disfrutar y sacarme el gusto”, dice, y adelante que para esta fecha especial “mi piloto invitado es Juan Pablo Assalino. El es amigo de hace años y se dio la oportunidad para que podamos disfrutar de esto juntos”.

Su objetivo para esta segunda mitad de temporada en la que le toca iniciarse es claro. “Este año no aspiro a pelear bien arriba, pero el objetivo de un podio me parece bien. Ya el año que viene arrancando desde el principio será diferente”, aseguró.