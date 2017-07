Ritondo: “más que la cantidad tenemos que pensar en la calidad del policía”

El ministro de Seguridad de Buenos Aires remarcó que a pesar de la gran incorporación de efectivos, la principal necesidad es la correcta preparación y la vocación de servicio de los aspirantes.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, visitó Exaltación de la Cruz para realizar la entrega de nuevos móviles para la Policía Comunal. En ese marco, destacó que “para nosotros esta inversión significa tratar todos los días de mejorar la calidad con la que pueden trabajar nuestros policías de la Provincia. Fueron muchos años donde a la Policía de la provincia de Buenos Aires no se la cuidaba, no tenían los elementos mínimos para trabajar y sin embargo le pedíamos la misma respuesta. Desde el año pasado invertimos a través del fondo de seguridad 3 mil millones de pesos y los distribuimos en toda la provincia. Permitió a muchos municipios que se construya un centro de monitoreo, que se incorporen cámaras, que se compren vehículos. El gobierno de la Provincia duplicó el presupuesto en inversión”.

Asimismo, añadió: “Estamos recapacitando a todos los policías y queremos seguir transparentando la relación de la policía con los vecinos, pero por el otro lado reequiparlos y recapacitarlos y tener una policía muy amigable para la gente. Este es el desafío donde convocamos a todos y el compromiso de todos los dirigentes políticos y de quienes tenemos la responsabilidad de dar una lucha frontal contra las mafias y la droga”.

Calidad por cantidad

En cuanto a las posibilidades de incorporar más efectivos en los diferentes municipios de la provincia, el ministro manifestó que “el año pasado hubo una gran incorporación global, me acuerdo el acto que hicimos cuando subieron los policías locales, sin embargo la lógica es que más que la cantidad tenemos que pensar en la calidad del policía, y no hay una fábrica de policías que pueda decir cuántos vamos a tomar, tenemos un examen, tenemos que ser rigurosos en el ingreso, en la capacitación que tienen y cuando egresan. Este es un trabajo que se hace en toda la provincia, con un reentrenamiento”.

“Tenemos que pensar en la calidad, tienen que tener vocación de policía. A veces fue mirado como una salida laboral y la verdad que cuando se piensa así después no resulta ser un buen policía, no tiene las características del policía que se necesita. Sabemos qué queremos del policía y qué tipo de policía necesitamos para la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Además, aseguró que “hoy tenemos la currícula de formación policial más moderna de la Argentina. El año pasado tomamos lo de la Policía Metropolitana, a esa currícula le hemos agregado muchos elementos que tienen que ver con los derechos humanos, con la violencia de género, con la Policía Ecológica, queremos esa policía. Inauguramos 32 centros de entrenamiento en la provincia, vamos por ese lugar. Para mi es mucho más importante incorporar tecnología, capacitación y buenos policías, que la cantidad”.

Contra el narcotráfico

Al respecto de la problemática que tiene que ver con el narcotráfico, indicó que “nos perjudica todos los días, es el peor enemigo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es visible, lo vemos, y donde lo vemos lo vamos a atacar y ese es el compromiso que tiene el Presidente, la Gobernadora y que he asumido yo desde el primer día. Se puede ganarle al narcotráfico, vamos a ganarle y necesitamos de cada uno de ustedes”.

Finalmente, explicó que “la seguridad tiene desde el primer día un trabajo que debe ser en conjunto; la Provincia, los municipios, la Nación, tenemos que ser un equipo. Cuando se comete un delito no ven a quien le roban, no hay una ideología, no hay un partido, el delito avanza contra todos los ciudadanos, y el compromiso que tenemos que tener todos es contra el narcotráfico”.