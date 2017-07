Emotiva búsqueda de una joven que quiere conocer su identidad

“Quiero saber qué día nací, por qué pasó lo que pasó, qué se le pasó por la cabeza a mi madre biológica para hacer lo que hizo” dice Luciana, encontrada en la iglesia de Alberti hace 30 años.

Luciana Morán tiene 30 años, y lleva poco más de la mitad de su vida en la búsqueda de su origen. Sabe que en 1986 fue abandonada frente a la iglesia de Manuel Alberti, sabe que la parroquia fue el vínculo para ser adoptada por su familia, radicada en Pilar centro, pero no sabe por qué su madre biológica tomó la decisión de dejarla.

“Quiero saber qué día nací, por qué pasó lo que pasó, qué se le pasó por la cabeza a mi madre biológica para hacer lo que hizo. Hay miles de hipótesis, que ella era muy chica, que no tenía para darme de comer, que mi padre biológico no quería tenerme” contó la joven, en diálogo con Resumen.

La búsqueda de Luciana empezó cuando tenía 16 años. La necesidad de conocer su origen la llevó al primer lugar donde fue abandonada y encontrada, pero allí no obtuvo respuestas. Ahora, a través de las redes sociales grupos de personas en su misma situación la incentivaron a no bajar los brazos para dar con las respuestas que quiere conocer.

“Aparentemente me dejaron en la plaza que está enfrente de la iglesia de Alberti, ahí me encontró alguien, que tampoco se sabe quién es, y me llevaron a la iglesia, donde estaba mi madrina, que es la hermana de mi papá, trabajando como rectora para el colegio del Padre Tomás. Ella fue quien dio aviso a mis papás que había una bebé para adoptar. Mis papás ya tenían dos hijos mayores que yo, buscaban un bebé para adoptar y aparecí yo” relató la joven.

“A los 16 años empecé la búsqueda. Hablé con el Padre Tomás, ya que me dejaron en su iglesia, y me dijo que si ya tengo nombre y apellido para qué quería saber. Me fui mal ese día, pensando que debía saber algo más, pero no se lo puede obligar a contarlo, menos si está bajo secreto de confesión. En la zona nadie vio ni sabe nada. No tengo muchos datos. Sí se sabe que nací en un hospital porque tenía las vacunas de nacimiento, pero no se sabe en qué hospital” contó Luciana.

Ahora, las redes sociales revitalizaron su afán de encontrar a su familia biológica. “Escuchando la historia de un muchacho de facebook de Córdoba cuya búsqueda se viralizó y dio con su madre biológica, dije voy a intentar. Me empecé a meter en varios grupos, contando mi historia, que se fue difundiendo” dijo Luciana. “Esto estalló esta semana, después de mandarle mi historia a una página de facebook, siento que si esto se dio así ahora, algo debe estar por pasar, así lo quiero creer. Quiero encontrar a mi madre biológica o algún familiar que me ayude a completar mi historia, lo necesito terminar de cerrar. No nací un 21 de septiembre a las 4 de la tarde. El día lo estimó el médico que me revisó, la hora la inventé yo”, comentó.

Luciana siempre tuvo el apoyo incondicional de su familia, “desde chica me contaron la verdad, nunca se opusieron a esta búsqueda. Mi familia siempre va a ser mi familia de corazón, los que me criaron y estuvieron conmigo siempre”. “Lo único que quiero es encontrar a mi madre biológica, no sé si ella querría generar un vínculo, eso requeriría mucho tiempo y paciencia, pero quiero que me explique en qué situación se encontraba para llegar a tomar esa decisión”.