La entidad que impulsó su creación denunció el estado crítico del hogar, por falta de personal e insumos. “Llegamos a un punto límite en el que vemos situaciones alarmantes” dijeron.

Desde Amigos del Alma (ADA), organización sin fines de lucro que impulsó la creación de la Casa de Abrigo para víctimas de violencia intrafamiliar, se salió a denunciar el “estado crítico” de la misma. “Hasta noviembre de 2015 la Casa de Abrigo era un hogar modelo. Cuando asume esta administración nos pusimos a disposición desde el primer momento, pidiendo que siguiera funcionando como hasta ese entonces. Pero no fue así, se fue sacando gente, los funcionarios no le prestaron atención como debían, y llegamos a un punto límite en el que vemos situaciones alarmantes” dijo Marilina Villarejo, integrante de ADA.

Entre dichas situaciones, la referente de la ONG relató a Resumen que “el fin de semana se llamó a una empleada de limpieza para quedarse a cargo de las mujeres y los niños, cuando eso lo tiene que hacer una persona preparada, que pueda manejar situaciones de crisis. Sino esto se transforma en un depósito de personas. Se tiene que trabajar en el egreso de las personas ni bien ingresan, no puede ser que haya chicos que hace un año que están”.

En relación a la falta de operadores, Villarejo contó que “hubo un episodio de violencia muy grave, del que no se pueden dar detalles, pero puso en riesgo a los trabajadores y la gente del hogar”. “Trabajar en el hogar no es fácil, siempre se está en situaciones límites, hay que cuidar a los operadores también, y en este momento al haber menos de los que se necesitan, están muy sobre exigidos” añadió.

Asimismo, la integrante de Amigos del Alma aseguró que faltan elementos de limpieza, alimentos y otros materiales necesarios para la Casa de Abrigo. “Es imprescindible contar con un fondo fijo, muchas veces el dinero no llega y la mayoría de las veces no alcanza. A veces no hay medios para hacer traslados, cuando hace falta un medicamento la plata muchas veces la ponen los operadores y después no se las devuelve” afirmó.

Tras el comunicado emitido por ADA, Villarejo comentó que “han llamado desde todo el círculo político, pero de la Municipalidad aún no nos han llamado”. “Tenemos muy buena relación con Nicolás Ducoté, siempre nos ha recibido y escuchado. Él es responsable de sus funcionarios, y le hemos hecho saber que sus funcionarios no cumplen su tarea” señaló.

Amigos del Alma firmó un convenio en 2004 con la Municipalidad para crear conjuntamente la Casa de Abrigo, que se inauguró finalmente en 2013. “La Casa de Abrigo es de todos los pilarenses” cerró Villarejo.