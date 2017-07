Walter Roldán acusó al Intendente de financiar espacios vecinales de último momento

El líder de Sumemos Pilar aseguró que hay movimientos que no están inspirados por convicción, sino más bien por oportunismo político. En cuanto a la campaña, buscan inculcar el corte de boleta.

A diferencia de los partidos tradicionales, las opciones vecinalistas dentro del distrito van en busca de un importante y concreto objetivo, el de lograr que la gente corte boleta para elegirlos como opción. Ese gran desafío es por el cual todos los días los vecinos se acercan a sus pares a quienes quieren llegar a representar por medio de una banca en el Concejo Deliberante.

Uno de los espacios que irá tras esto es Sumemos Pilar, comandado por el ex concejal y contador Walter Roldán, que desde hace más de un año camina las calles del distrito. “Estamos muy contentos de cómo la gente nos ha recibido en todos los lugares a donde fuimos. Sabemos que está retraída de ir a escuchar a un político al cual ya no se le cree, porque piensa que luego de tantos años en función recién ahora vienen y prometen que van a hacer todo lo que hasta ahora no hicieron. Ese es un problema de los últimos 30 años donde la dirigencia política no evolucionó y le sigue mintiendo al vecino. Por eso nosotros decidimos salir a hacer la política del sentido común, pensando como un vecino más, y así es como desde hace más de un año venimos haciendo un montón de trabajos con clubes de barrio, en las calles, las veredas y demás”, señaló quien encabeza la nómina de candidatos para las elecciones de agosto.

“La tijera es un símbolo de corte, y nuestro slogan es ‘cortá y sumá’, porque esa es la manera para sumar vecinos al manejo político de Pilar, en este caso desde el Concejo Deliberante. Sumemos está integrado por vecinos de todos los rincones de Pilar, con mucha capacidad creativa, de gestión, intelectual, algo que el gobierno actual ha denigrado dejándolos de lado, porque no hay vecinos de Pilar en los altos mandos, como si no tuvieran capacidad o conocimiento, y nosotros lo destacamos en este año. Tenemos muchos candidatos muy representativos”, expresó Roldán.

Finalmente, el candidato hizo referencia al último tramo de campaña de cara a los próximos comicios: “Tenemos que trabajar con intelecto porque no podemos competir con los fondos que gastan los partidos tradicionales. Por eso trabajamos mucho en el cuerpo a cuerpo con los vecinos, y la idea es instalar el corte de boleta. No favorecemos a nadie a nivel nacional y provincial, pero acá les pedimos que nos tengan en cuenta a nosotros”.

Vecinalismo pilarense

Sumemos Pilar no es la única opción vecinal en el distrito, ya que se han conocido otras dos corrientes vecinalistas que esperan representar a la comunidad pilarense. Al respecto, Walter Roldán explicó: “Creemos que el vecinalismo tiene que ir unido para poder representar realmente a todos los vecinos posibles y no darle el gusto al oficialismo de dividir fuerzas, porque hay que ser inteligentes para dejar los egocentrismos de lado y no beneficiar a la gestión. También creo que hay movimientos por debajo que no tienen que ver con una convicción, sino más que nada con un oportunismo político de parte del Intendente, que ha financiado espacios vecinales que salieron a último momento”, sentenció.