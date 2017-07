Solá: “Si bien Argentina está estancada hace seis años, este año y medio ha empeorado”

El ex gobernador acompañó a Massa en su paso por Pilar, y aseguró que el país está pasando por un grave momento, tildando las políticas de Cambiemos de “desalmadas” y “sin sensibilidad”.

Acompañando a Sergio Massa en su visita a Pilar, estuvieron presentes los precandidatos al Concejo Deliberante pilarense, además de los actuales legisladores locales, el presidente del bloque massista en el Senado provincial Jorge D’Onofrio, y los diputados nacionales Mirta Tundis y Felipe Solá. Este último fue el encargado de señalar que en los recorridos de campaña, “hay una gran receptividad en todos lados, y hay que tener en cuenta que durante estos días van a verse muchas voces en televisión, y hemos visto de que es capaz esto, porque se acumulan y eso provoca confusión, por eso siempre es mejor hablar directamente con la gente”.

En tanto, el ex gobernador de Buenos Aires, hizo referencia al estado de la Provincia, asegurando que “está como el país, con la economía parada totalmente y sin ver el futuro, pero más que nada el conurbano. Me preocupa el altísimo desempleo en los jóvenes y la imposibilidad de que con estas políticas logre aumentar”. Asimismo, indicó que “estas políticas parecen desalmadas, sin ninguna sensibilidad frente a los problemas sociales, frente a la falta de plata para llegar a fin de mes, frente al aumento de precios y demás. Nosotros propusimos ‘Bajemos los Precios’ y no lo votan, no nos contestan. No vemos futuro así, ciertamente no creemos que haya futuro si no hay acuerdos para cambiar esto”.

Finalmente, contextualizando el período electoral que se avecina, sentenció: “Hay una malaria mayor que en las elecciones anteriores. Si bien Argentina está estancada hace cinco o seis años, este año y medio ha empeorado”.