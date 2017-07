Izquierda al Frente presentó su lista y se prepara para las PASO

Natalia Espasa, referente de Mujeres Juntas y a la Izquierda, encabezará la nómina.

Durante la mañana del lunes se llevó a cabo la presentación oficial de los precandidatos a nivel local del MST – Izquierda al Frente, en donde encabezará la lista para ingresar al Concejo Deliberante, Natalia Espasa, referente de Mujeres Juntas y a la Izquierda. “Estoy muy orgullosa de poder representar la lista en Pilar, acompañada de mis compañeros de lucha con los que recorremos a diario las calles, los barrios. Que estamos para acompañar a los trabajadores, las mujeres y la juventud”, expresó Natalia Espasa. Al mismo tiempo, comentó que su desafío principal es llegar al piso en las PASO con el trabajo que están realizando desde el partido con una campaña hecha “a pulmón, con esfuerzo y pocos recursos”.

La propuesta más fuerte y resonante para el MST es la prohibición de la precarización laboral, los despidos y cierres de fábricas al mismo tiempo que la reducción de la jornada laboral a seis horas, para evitar la precarización y para generar así nuevos puestos de trabajo incluyendo al sector desocupado, “con un sueldo acorde a la canasta familiar básica, que correspondería a 25 mil pesos” y que es posible ya que “dinero hay” pero se ha elegido “siempre privilegiar a otros sectores”.

Asimismo, explicó que desde las propuestas se busca “terminar con los privilegios políticos” haciendo que los gobernantes utilicen los servicios públicos, ya sea la salud, la educación o mismo el transporte. “Se decía que Ducoté invertiría en las salas de los barrios, pero la realidad es que cuando uno llega no hay insumos, no hay médicos de guardia, los que están hacen muchas horas. No invertir dinero en salud y educación es algo que nos preocupa, deben empezar a usar lo público para entender lo que uno padece”, afirmó Espasa a Resumen.

En cuanto al sector femenino, expresó que son necesarias más casas refugios, es decir, una por localidad: “al no tener presupuesto es muy difícil actuar con contención psicológica, abogados gratuitos, tener un lugar de hospedaje. Es muy difícil, sobre todo si la mujer es violentada física o psicológicamente. El Ni Una Menos también es a nivel abortos clandestinos, redes de tratas”.

Según la precandidata a concejal, los jóvenes son quienes más se acercan a escuchar las nuevas propuestas ya que se han desilusionado no solo del gobierno anterior, sino también del actual. “La juventud se acerca porque es el sector más golpeado, busca la unidad y comienza a tomar conciencia de las problemáticas. Los partidos del sistema es estar con los patrones, los sindicalistas traidores, policía que reprime, la iglesia que no deja que las mujeres optemos por derechos. Izquierda al Frente es una alternativa política en todo el transcurso de los días y las luchas”, finalizó Espasa.