Javier Rossi se quedó con la quinta del año

El Regional de Karting visitó el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, donde el pilarense alcanzó su primer triunfo de la temporada a bordo de un misil. Franco Colapinto finalizó segundo en la Junior.

De principio a fin, Javier Rossi se adjudicó la primera victoria del año del Regional de Karting, quinta cita del calendario que se desarrolló el último fin de semana en el kartódromo de Buenos Aires.

El pilarense, corredor de la escudería Rossi Kart, comenzó adjudicándose la primera de las dos mangas (fue 3° en la segunda), resultado que lo ubicó en la primera fila de partida en la final. Afortunadamente, una excelente largada le permitió a Javier tomar la delantera desde el principio y desde ese momento, no la largó más.

“Por suerte fue una carrera tranquila, donde uno prácticamente no se entera de todo lo que sucede atrás. Estoy muy contento por cómo se dio todo”, comenzó relatando Rossi apenas finalizó la carrera a Noti Kart.

En cuanto al resto de la actividad, el pilarense aseguró: “la manga de ayer fue buena pero la segunda fue mucho más complicada. Tuvimos tres largadas sobre dos baterías y en la segunda hubo un accidente fuerte donde uno de los chicos salió muy golpeado. Quedé involucrado en ese toque por lo que tuve que trabajar muchísimo contra reloj. Afortunadamente pudimos tener el auto en condiciones y llegar a hacer pole, una clave para la victoria”.

Con el triunfo en el bolsillo, Rossi afirma que si bien no alcanza para meterse entre los puestos de punta en el campeonato, nunca dejarán de luchar por el mayor anhelo de la escudería: levantar la copa 2017.

“Siempre se piensa. Sabemos que estamos lejos y que no venimos pasando un buen momento. No llega la victoria como para revertir y pegar el salto, pero no vamos a dejar de pelear hasta el final”, concluyó.

Colapinto dejó la victoria por una fecha

Todo comenzó como en las fechas anteriores, mostrando al pilarense como uno de los máximos candidatos a quedarse con la victoria en la fecha. Dentro de la etapa clasificatoria, logró instalarse como el más rápido y llevarse el puntaje que otorga la pole position. En las mangas, supo conseguir la victoria, tanto en la disputada en la tarde del sábado como en la de la mañana del domingo.

Las tareas de revisión sobre su unidad después de la última prueba, obligaron a su equipo a efectuar un cambio en el encendido para poder volver a lucir un kart competitivo para el compromiso definitorio. Por esta situación, Franco Colapinto perdió el derecho de largar la decisiva desde el primer puesto. Partiendo desde el último lugar del pelotón, buscó desarrollar el ritmo ágil que había mantenido todo el fin de semana y en los primeros giros logró consolidarse en el cuarteto del frente.

Unas vueltas más tarde, ya se encontraba dominando en el 2° puesto, desde donde buscó descontarle al escapado líder. Sin embargo, las distancias que el puntero había podido capitalizar a su favor eran muy amplias, y la bandera a cuadros cayó antes que pudiera ponerse en contacto con él.

Cerró este acto en la condición de escolta, cosechando importantes puntos para seguir al mando del certamen. Esta es la primera presentación en la que el joven de Pilar no se lleva la victoria, ya que en todas las fechas anteriores de la temporada, había conseguido los mejores resultados en las carreras definitorias.

No obstante, esta semana Colapinto estará viajando a Estados Unidos junto a “Martín Acosta y Cristian Tejera a tratar de dar lo mejor posible en el Skusa, en la clase Junior. En el campeonato que venimos haciendo regularmente y dentro de todo, venimos bien. Nos quedan dos fechas, así que trataremos de dar todo para andar lo más adelante que podamos”, aseguró el piloto.

La próxima fecha será el 19 y 20 de agosto en el mismo escenario que esta cita.