Denuncian que la Casa de Abrigo para víctimas de violencia está en “estado crítico”

“Los fondos están pero no se utilizan” dijeron desde Amigos del Alma. “Esta administración en un año y medio la destruyó de todas las formas posibles”, aseguraron.

Amigos del Alma, la asociación civil que impulsó la creación de la Casa de Abrigo que funciona en el distrito y que brinda contención a víctimas de violencia intrafamiliar, denunció el “estado crítico” en que se encuentra la misma, no por falta de fondos, sino por “desidia” de quienes la tienen a su cargo.

“Hoy la situación es alarmante: ya no nos asustan la falta de insumos y de mantenimiento del edificio. Hoy hay cuestiones de violencia, de abandono, de falta de dirección, de peligro, ante las cuales las autoridades siguen sin aparecer” dijo Amigos del Alma, a través de un comunicado difundido hoy.

“En los últimos días se dieron dos episodios que no podemos tolerar: la primera es que por la falta de operadores, el cuidado de las personas alojadas el último fin de semana, estuvo en manos del personal de cocina y limpieza” contó la asociación civil. “La segunda es una situación de violencia extrema que se dio dentro del edificio y puso en riesgo a todos.

Tanto una como la otra ponen de manifiesto la falta de control, de autoridad, de conocimiento para llevar adelante un dispositivo de estas características. Y la causa de tanta desidia no tiene que ver con la falta de fondos: sabemos que están pero no se utilizan para la Casa de Abrigo” aseguraron.

En la carta abierta, Amigos del Alma enfatizó que “esta administración recibió un proyecto que era orgullo de Pilar y de todo el país. En este año y medio lo destruyó de todas las formas posibles, transformándolo en un depósito de personas y vulnerando los derechos de las personas alojadas y de los trabajadores. Agotamos los medios para cambiar la situación pero no hubo respuesta”. “Este debiera ser un espacio de contención y tranquilidad para las personas que transitan. Es necesario que los cuidadores encuentren apoyo en las autoridades para poder cumplir sus objetivos” añaden.

La Casa de Abrigo de Pilar fue creada en 2004 por el impulso de la Asociación Amigos del Alma, en conjunto con la Municipalidad de Pilar. “El Secretario de Hábitat y Desarrollo Humano, Fabián Ferraro, la Directora de Niñez, Silvina Freyberg y la Directora de Género, Luciana Ruiz son responsables directos de esta situación” dicen en su comunicado. “La Casa de Abrigo es de todos los pilarenses y por eso convocamos a todas las fuerzas políticas, a que se unan a nuestro reclamo y así cuidarla y defenderla” concluyen.