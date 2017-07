Díaz en medio de una polémica

El entrenador de Racing, Diego Cocca, no le permitió participar de los entrenamientos que se realizaron en la última semana. “Me avisaron por mail que no me iban a tener en cuenta”, afirmó el pilarense.

El defensor Gastón Díaz quedó en medio de una polémica situación después de haberse presentado durante la semana a entrenar con el plantel de Primera División de Racing, aunque no pudo trabajar porque el entrenador Diego Cocca lo mandó a otro predio.

El futbolista, lateral derecho, se había movido el lunes en el “Tita Mattiuisi” junto al resto de los futbolistas no tenidos en cuenta y se quejó por la forma en que le fue comunicada la decisión.

“Me avisaron por mail que no me iban a tener en cuenta y me informaron dónde debía concurrir”, lamentó el pilarense. No obstante, luego de una charla con el propio entrenador el lunes, le notificaron que tenía que concurrir al lugar donde estaban haciendo la pretemporada.

Sin embargo, cuando llegó el propio Cocca le informó que no contaba con espacio allí y lo remitió al predio “Tita”, aunque el defensor optó por irse a su casa. Díaz venía de disputar 19 partidos en la última temporada.

Tras lo sucedido, un compañero de Gastón (Federico Vismara) que se encuentra en una situación similar, mostró su apoyo afirmando que: “La forma de comunicar de Cocca y del club no fue la correcta, pero no hay que renegar mucho”. Incluso contó las desprolijidades después de entrenar donde él y todo el plantel, tuvieron que bañarse con agua fría en pleno invierno.

Por otra parte, crecen los rumores acerca del regreso del pilarense a Vélez. Sin embargo, el protagonista no ha salido a desmentir ni confirmar los dichos.